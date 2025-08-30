Литва выставила "зубы дракона" на закрытых КПП

Как сообщили в командовании армии балтийской республики, это часть плана контрмобильности в рамках создания оборонной линии стран Балтии. Уточняется, что меры коснулись пунктов: "Шумскас", "Лаворишкес", "Латежерис" и "Райгардас" на границе с нашей страной и "Рамонишкяй", граничащим с Калининградской областью России. Ранее появились противотанковые заграждения возле пунктов пропуска "Шумскас" – "Лоша", "Лаворишкес" - "Котловка" и "Мядининкай" - "Каменный Лог". Напомним, до 2030 года Вильнюс планирует инвестировать более миллиарда евро в милитаризацию восточной границы.