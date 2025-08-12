МИД КНР: Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса на Украине

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поддерживает все усилия, которые нацелены на то, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Мы с удовлетворением отмечаем поддержание контактов между Россией и США, улучшение их взаимоотношений и продвижение процесса политического урегулирования украинского кризиса", - сказал он, комментируя предстоящие переговоры лидеров России и США на Аляске.

В китайском дипведомстве также ожидают, что все заинтересованные стороны смогут подключиться к переговорному процессу, чтобы достичь долгосрочного и обязательного для выполнения мирного соглашения.