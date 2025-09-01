Миллионы злотых на фиктивных дипломах - вокруг польского университета разгорелся скандал

Один из частных университетов Польши стал центром скандала о поддельных дипломах и аферах на миллионы злотых. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на радио RMF24.

По данным польских СМИ, Университет внутренней безопасности в Лодзи (WSBW), предположительно, служил площадкой для получения тысячами иностранцев фиктивных дипломов, что приносило миллионы злотых прибыли.

Согласно данным следствия, университет набирал студентов в основном из стран, не входящих в Евросоюз, в первую очередь из Украины. Официально обучение должно было проходить в дистанционном формате, но, как отмечает прокуратура, это была фиктивная форма. "WSBW набирает преимущественно студентов из стран, не входящих в ЕС. Большинство из них заканчивают обучение на первом курсе, а значит, целью университета не было обучение", - пишет издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что 13 июня Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало проректора университета Ирину К., гражданку Украины и совладелицу университета. Прокуратура обвиняет ее в даче взятки в размере 200 тыс. злотых члену Польского аккредитационного комитета за положительные заключения об открытии новых образовательных программ. По версии следствия, Ирина К. получала взятки и от студентов. Так, по данным прокуратуры, она получила не менее 3 млн злотых от более чем 2 тыс. студентов за выдачу поддельных документов.