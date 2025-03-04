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Министерство образования США сократит 50 % сотрудников
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В Министерстве образования США объявили о сокращении сотрудников в два раза. Об этом сообщает РИА Новости.
"Министерство начало сокращение рабочей силы на 50 %", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Из 4,1 тыс. сотрудников останутся около 2,2 тыс., говорится в сообщении.
Недовольный показателями американского образования Трамп ранее грозил структуре полным закрытием.