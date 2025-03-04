Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Министерство образования США сократит 50 % сотрудников

Изображение

В Министерстве образования США объявили о сокращении сотрудников в два раза. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министерство начало сокращение рабочей силы на 50 %", - говорится в распространенном сообщении ведомства.

Из 4,1 тыс. сотрудников останутся около 2,2 тыс., говорится в сообщении.

Недовольный показателями американского образования Трамп ранее грозил структуре полным закрытием.

США