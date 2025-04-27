Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно быть подписано в ближайшее время, а если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

"Думаю, это будет критически важная неделя. Мы должны определиться по поводу того, будем ли мы продолжать участвовать в мирном урегулировании или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны. Есть причины быть оптимистичными, но есть, конечно, и причины быть реалистичными. Мы близки, но в недостаточной степени", - подчеркнул госсекретарь США.