Молдавская оппозиция протестует у ЦИК против фальсификации выборов

Протест против фальсификации парламентских выборов правящей Партией действия и солидарности (ПДС) проводят у здания Центральной избирательной комиссии Молдавии сторонники оппозиционного Патриотического блока, об этом сообщает ТАСС.

"Правящая ПДС проигрывает эти выборы, так как не получает большинства мандатов в парламенте. Мы надеемся, что оппозиция объединит усилия для формирования правящего большинства и правительства", - заявил перед участниками протеста бывший президент Игорь Додон, который является лидером крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, вокруг которой сформирован блок. Он подчеркнул, что после обработки 70 % бюллетеней оппозиционные партии, включая Патриотический блок, набрали 47 % голосов, опережая правящую партию, у которой 43 %.

По мнению экспертов, у ПДС еще есть шансы вырваться вперед за счет голосования более чем 260 тыс. избирателей за рубежом, где, по заявлениям оппозиции, власти устроили фальсификации.

Ранее бывший премьер Молдовы, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что власти Молдовы ограничили допуск международных наблюдателей и журналистов на парламентские выборы, чтобы скрыть фальсификации и провокации.