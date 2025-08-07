Молдавские репрессии. В стране проходят обыски и задержания членов блока "Победа"

В Молдове проходят обыски и задержания членов блока "Победа". Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по подозрению якобы во вмешательстве в выборы 2025 года, которых еще не было.

Вячеслав Жуков, советник муниципия бельцы от партии "Возрождение":

"Машина репрессий поехала дальше. Сегодня она уже заходит в дома людей - к бабушкам, дедушкам, пенсионерам. Заходят люди в масках и безжалостно проводят там обыски тех копеек, которые платит им государство, эти позорные пенсии. Такой порядок в Молдове навязан Брюсселем. Все эти инциденты и незаконные действия являются частью "большой игры, которую ведут наши западные партнеры".

Напомним, ранее оппозиционному блоку "Победа" уже отказали в участии в парламентских выборах. А они запланированы на конец сентября.

Также Евросоюз уже принял решение о введении санкций против данной политической силы по указу президента Майи Санду.

Произвол властей вывел на улицы сторонников оппозиции. Люди собрались у стен тюрьмы в Кишиневе и требуют немедленного освобождения Евгении Гуцул, которую во вторник приговорили к 7 годам тюрьмы.