Молдавские репрессии. В стране проходят обыски и задержания членов блока "Победа"
В Молдове проходят обыски и задержания членов блока "Победа". Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по подозрению якобы во вмешательстве в выборы 2025 года, которых еще не было.
Вячеслав Жуков, советник муниципия бельцы от партии "Возрождение":
"Машина репрессий поехала дальше. Сегодня она уже заходит в дома людей - к бабушкам, дедушкам, пенсионерам. Заходят люди в масках и безжалостно проводят там обыски тех копеек, которые платит им государство, эти позорные пенсии. Такой порядок в Молдове навязан Брюсселем. Все эти инциденты и незаконные действия являются частью "большой игры, которую ведут наши западные партнеры".
Напомним, ранее оппозиционному блоку "Победа" уже отказали в участии в парламентских выборах. А они запланированы на конец сентября.
Также Евросоюз уже принял решение о введении санкций против данной политической силы по указу президента Майи Санду.
Произвол властей вывел на улицы сторонников оппозиции. Люди собрались у стен тюрьмы в Кишиневе и требуют немедленного освобождения Евгении Гуцул, которую во вторник приговорили к 7 годам тюрьмы.
Блок "Победа" подал апелляцию на отказ ЦИК в регистрации на парламентские выборы
Ранее ВСП Молдовы отклонила протест оппозиционного блока "Победа" на отказ ЦИК в регистрации