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Небывалый рост преступности в Германии связывают во многом с наплывом мигрантов. Они погружают немецкие города в свой, зачастую весьма неприглядный мир. Вот, например, суровая реальность Дуйсбурга на западе Германии. Вместо законов тут кулаки, а от немецкого осталось разве что название. Местные жители возмущены бездействием властей.

В Баварии преступность среди иностранцев выросла на 40 %, а в Северном Рейне-Вестфалии - на 35 %. В целом из более чем 2 млн подозреваемых почти половина не имеют немецкого гражданства, а около 400 тыс. желают получить статус беженца. В конце минувшего года издание Compact поделилось наглядной статистикой.

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На сегодняшний в Германии в розыске 150 тыс. человек. И 88 % из них - иностранцы. Дурные мысли, как правило, от безделья. Согласно данным, предоставленным Федеральным агентством по трудоустройству Германии, доля мигрантов среди граждан страны, страдающих от длительной безработицы, достигла 33 % в 2024 году.

А ведь как бравурно все начиналось. В 2015 году Меркель объявила политику открытых дверей для всех нелегальных мигрантов, мол, приезжайте, денег дадим и расселим всех. Работать в данной схеме никто не собирался, да и не просили. Сегодня безработных в Германии почти 3 млн человек, 972 тыс. - нелегальные мигранты.

Местные власти недовольны например тем, что многие украинцы либо не могут, либо не хотят трудоустраиваться. Согласно статистике, работу удалось найти лишь каждому пятому украинскому беженцу.

Немцы народ терпеливый, но общественное сознание в корне поменялось после теракта в Магдебурге в декабре 2024 года. В толпу горожан на огромной скорости влетел автомобиль. 6 человек погибли, 235 пострадали. Виновником был выходец из Саудовской Аравии по имени Талеб.

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Еще один громкий теракт, но куда более "свежий" произошел в Гамбурге. Женщина с ножом напала на людей в здании главного вокзала города. 18 человек пострадали.

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Полиция поспешила засекретить дело. Национальность женщины, устроившей теракт скрыли, но к трагедии немцы отнеслись буднично. Привыкли, видимо.

Про растущую преступность среди мигрантов регулярно говорила и говорит партия "Альтернатива для Германии". По словам руководства политической силы, нелегалы убивают страну, причем во всех смыслах. На этом "АДГ" строила свою предвыборную программу.

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По официальным данным немецкой полиции, нападения с ножами - главный преступный бич Германии. Закон о ношении и применении менялся за последние пять лет несколько раз. И все без толку.

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Наказание простое - от 10 тыс. долларов штрафа до трех лет тюрьмы. Но даже в школах поножовщина стала уже обычным делом.

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В списке самых опасных городов для жизни - Берлин, Франкфурт, Ганновер, Лейпциг, Магдебург и прочие места, где особенно сильно осели мигранты. Германия все чаще появляется на первых полосах в СМИ с тревожным и негативным оттенком. Страна, некогда бывшая ориентиром для всей Европы и мира, сегодня стала бледной тенью былых времен. Стагнирующая экономика, ухудшение уровня жизни, миграционный кризис и ястребы у власти, которые очевидно не усвоили уроков войны.