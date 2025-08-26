Навроцкий предложил увеличить срок получения польского гражданства

Президент Польши Навроцкий заявил, что в разработанном им проекте закона о гражданстве есть новые условия выдачи паспортов для приезжих из других стран.

По его мнению, процесс получения гражданства должен быть более долгим. А в законопроекте должен быть однозначный лозунг "стоп бандеровщине".