Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2A8 к 2028 году

Нидерланды подписали контракт на закупку 46 танков Leopard 2A8, ожидают получить первую боевую машину в 2028 году, сообщили в среду в министерстве обороны королевства. Об этом пишет РИА Новости.

"Министерство обороны Нидерландов закупит не менее 46 основных боевых танков Leopard 2A8", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тейнман подписал соответствующий контракт в среду в Амерсфорте.

Ожидается, что первый танк армия Нидерландов получит в 2028 году, последний - в 2031 году.

"В условиях нынешней угрозы крупномасштабного конфликта танк становится незаменимым инструментом ... Leopard - это лучшее, что есть в плане танков", - приводятся в заявлении слова госсекретаря.

Министерство также приобретет четыре Leopard 2A8 DTV - боевые машины для обучения.

В сентябре прошлого года министр обороны королевства Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды воссоздадут свой танковый батальон спустя 13 лет после его упразднения в рамках сокращения расходов.

Последний танковый батальон в Нидерландах был расформирован в 2011 году, с 2015 года Нидерланды брали в аренду у Германии 18 танков Leopard.