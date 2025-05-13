Nissan планирует закрыть 7 своих заводов

Новый генеральный директор автомобильного концерна Nissan Иван Эспиноса заявил о намерении закрыть 7 из 17 заводов производителя в рамках реструктуризации, сообщает РИА Новости.

В связи с тяжелым положением компания сменила президента: с началом нового финансового года с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой автомобильного концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.

"Одна из задач - сокращение расходов. И первая задача - реструктуризация производства. Это включает в себя консолидацию наших заводов по миру, включая Японию. Это потребует сокращение числа заводов с 17 до 10", - заявил Эспиноса в ходе пресс-конференции.

Эспиноса также уточнил, что автопроизводитель снизит возможности производства до 2,5 млн машин в год к 2027 финансовому году. При этом компания заложит возможность увеличить производство на 500 тыс., если для этого создадутся условия на рынке.

Глава Nissan также подтвердил появившиеся накануне сообщения о намерении сократить 20 тыс. сотрудников (15 %) к 2027 финансовому году, который начнется 1 апреля 2027 года. "Примерно 65 % из этого будет в сфере производства", - уточнил он. По словам Эспиносы, такое решение было "чрезвычайно прискорбным и не было бы принято, если бы не было бы необходимо". "Хотя это решение необходимо для улучшения операционных возможностей, мы намерены обеспечить необходимую поддержку работникам на период перемен", - заключил глава Nissan.