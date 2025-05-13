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Nissan планирует закрыть 7 своих заводов
Новый генеральный директор автомобильного концерна Nissan Иван Эспиноса заявил о намерении закрыть 7 из 17 заводов производителя в рамках реструктуризации, сообщает РИА Новости.
В связи с тяжелым положением компания сменила президента: с началом нового финансового года с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой автомобильного концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.
"Одна из задач - сокращение расходов. И первая задача - реструктуризация производства. Это включает в себя консолидацию наших заводов по миру, включая Японию. Это потребует сокращение числа заводов с 17 до 10", - заявил Эспиноса в ходе пресс-конференции.
Эспиноса также уточнил, что автопроизводитель снизит возможности производства до 2,5 млн машин в год к 2027 финансовому году. При этом компания заложит возможность увеличить производство на 500 тыс., если для этого создадутся условия на рынке.
Глава Nissan также подтвердил появившиеся накануне сообщения о намерении сократить 20 тыс. сотрудников (15 %) к 2027 финансовому году, который начнется 1 апреля 2027 года. "Примерно 65 % из этого будет в сфере производства", - уточнил он. По словам Эспиносы, такое решение было "чрезвычайно прискорбным и не было бы принято, если бы не было бы необходимо". "Хотя это решение необходимо для улучшения операционных возможностей, мы намерены обеспечить необходимую поддержку работникам на период перемен", - заключил глава Nissan.
Nissan - один из крупнейших автомобильных производителей в Японии. Штат компании превышает 133 тыс. сотрудников. За прошлый финансовый год (завершился 31 марта) чистые убытки компании составили рекордные 750 млрд иен (более 5 млрд долларов). А в конце февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Nissan в национальной и иностранной валютах до "ВВ+" с "BBB-" с негативным прогнозом, который отражает неопределенность относительно плана реструктуризации Nissan.