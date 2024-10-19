3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Новая фаза конфронтации - Израиль нанес 2 мощных удара по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла 2 мощных удара по южному пригороду Бейрута. Информации о пострадавших пока нет. Ранее премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары движению "Хезболла" по всему Ливану.
"Хезболла" объявила о новой фазе эскалации конфликта с Израилем
Накануне "Хезболла" объявила, что переходит к новой фазе конфликта с Тель-Авивом. Армия Израиля сегодня сообщила о 180 ракетных пусках со стороны Ливана за полдня.
Кроме того, беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии. Ни премьера, ни его супруги в здании в тот момент не было, никто не пострадал.
В ЦАХАЛ сообщили о боях на юге и севере сектора Газа
В Армии обороны Израиля также сообщают о боях на юге и севере сектора Газа. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в районе Рафаха израильские войска ликвидировали два террористических отряда, а в районе Джабалии уничтожили нескольких террористов. Тем временем по соцсетям расходится жуткое видео, вызывая новую волну гнева в адрес Израиля. На кадрах запечатлен удар ЦАХАЛ по скоплению жителей Газы, пытавшимся оказать первую помощь 12-летнему ребенку, который получил ранение при обстреле израильскими военными.