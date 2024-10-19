Новая фаза конфронтации - Израиль нанес 2 мощных удара по пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла 2 мощных удара по южному пригороду Бейрута. Информации о пострадавших пока нет. Ранее премьер Израиля заявил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары движению "Хезболла" по всему Ливану.

"Хезболла" объявила о новой фазе эскалации конфликта с Израилем

Накануне "Хезболла" объявила, что переходит к новой фазе конфликта с Тель-Авивом. Армия Израиля сегодня сообщила о 180 ракетных пусках со стороны Ливана за полдня.

Кроме того, беспилотник "Хезболлы" атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии. Ни премьера, ни его супруги в здании в тот момент не было, никто не пострадал.

В ЦАХАЛ сообщили о боях на юге и севере сектора Газа