Новый министр обороны Украины попросил 6 млрд долларов для покрытия дефицита

Киеву нужно 6 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета при закупках оружия. Это объявил министр обороны Украины в ходе заседания контактной группы "Рамштайн". Как пояснил Шмыгаль, закрытие дефицита закупок в этом году позволит Киеву создать больше беспилотников, чтобы удерживать линию фронта и дронов-перехватчиков.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что режим хочет закупить больше дальнобойных вооружений, чтобы наносить удары вглубь России. И это вовсе не смутило его коллег из Германии и Великобритании. Отметим, что от участия в данном онлайн-заседании "Рамштайна" отказался шеф Пентагона Пит Хегсет.