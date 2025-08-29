Смотреть онлайнПрограмма ТВ
NY Post: Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи на 5 млрд долларов

Трамп сокращает расходы. Администрация президента США намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи, информирует New York Post.

Речь идет об общей сумме в 5 млрд долларов, из которых десятки миллионов планировали потратить на борьбу с изменением климата в Гондурасе.

Часть денег предназначалась для рекламы картин украинских женщин. Еще 3 млн хотели направить на казармы для миротворцев из Казахстана.

Аналитики издания утверждают, что такой маневр не применялся уже 48 лет. Однако Трамп все же решил отыграть сделку назад.

