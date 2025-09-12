3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Обнародовано видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка
Автор:Редакция news.by
Обнародовано видео с предполагаемым убийцей консервативного активиста и соратника Трампа Чарли Кирка. На кадрах видно, как человек в черной одежде бежит по крыше, торопливо спрыгивает и скрывается за автомобильной парковкой.
Глава департамента общественной безопасности штата Юта сообщил о наличии у следствия существенных вещественных доказательств, включая биометрические данные и материальные следы, оставленные предполагаемым преступником.
Власти штата заявили о намерении добиваться максимально строгой меры наказания для виновного - вплоть до смертной казни.
Чарли Кирк / Фото AP