Очередной факт вандализма - в украинском Павлограде снесли памятник Жозефу Котину

Украина стирает историческую память даже в день, когда весь мир отдает дань памяти жертвам геноцида.

В Павлограде снесли памятник, посвященный уроженцу города советскому конструктору Жозефу Котину. Он создал знаменитый тяжелый танк ИС-2, который и стоял на постаменте. Для сноса не поленились даже привезти из Днепропетровска специальный кран грузоподъемностью 120 т.

А еще в Украине требуют снести памятник дружбе украинского и русского народов, расположенный на Харьковском мосту.