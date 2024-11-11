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Очередной факт вандализма - в украинском Павлограде снесли памятник Жозефу Котину

Украина стирает историческую память даже в день, когда весь мир отдает дань памяти жертвам геноцида.

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В Павлограде снесли памятник, посвященный уроженцу города советскому конструктору Жозефу Котину. Он создал знаменитый тяжелый танк ИС-2, который и стоял на постаменте. Для сноса не поленились даже привезти из Днепропетровска специальный кран грузоподъемностью 120 т.

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А еще в Украине требуют снести памятник дружбе украинского и русского народов, расположенный на Харьковском мосту.

В 2023 году в мэрию Харькова уже подавали петицию о ликвидации монумента, но она не набрала необходимого количества подписей. А теперь их можно и не собирать - скульптура чудесным образом исчезла из всех реестров.

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