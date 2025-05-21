Оппозиция Молдовы хочет, чтобы Дуров рассказал о вмешательстве Запада в выборы

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Основателя Telegram Павла Дурова хочет пригласить в Молдову Партия социалистов, чтобы он рассказал о вмешательстве западных стран, которое позволило фальсифицировать президентские выборы в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политформирования.

Ранее в среду экс кандидат в президенты Румынии, лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион потребовал суд заслушать Дурова в рамках обжалования результатов недавних президентских выборов. Во вторник Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс. В воскресенье Дуров сообщил, что к нему обратились от "западноевропейского правительства" с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".

"Павел Дуров, основатель Telegram, знает важные детали о вмешательстве иностранных структур в выборы в Республике Молдова, включая кампании по президентским выборам 2020 и 2024 годов. Он сам признал, что французские спецслужбы проявляли особый интерес к политическим и избирательным процессам в нашей стране. В связи с этими публичными заявлениями мы пригласим его сразу после парламентских выборов осени этого года в Кишинёв, чтобы он дал показания о фальсификации выборов рядом западных стран в пользу партии "Действие и солидарность" и Майи Санду", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Соцпартии.

На основании показаний Дурова и других доказательств, социалисты намерены потребовать аннулирования президентских выборов в Молдове 2024 года.

"Майя Санду была избрана президентом не в Молдове, а в западных посольствах, где работала пропаганда ставленников Сороса и имели место серьезные манипуляции и злоупотребления при подсчёте голосов. Доверие к демократии должно быть восстановлено", - отмечают представители Соцпартии.

По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51 % голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдовы утвердил итоги выборов.️

Власти Молдове перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".