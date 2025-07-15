Орбан потребовал от ЕС ввести санкции против украинских лидеров за несоблюдение прав человека

Виктор Орбан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f29993-12b1-466a-b1a8-1fd4ac8ae740/conversions/faa96030-b992-4c14-bee0-d1370a3ed088-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f29993-12b1-466a-b1a8-1fd4ac8ae740/conversions/faa96030-b992-4c14-bee0-d1370a3ed088-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f29993-12b1-466a-b1a8-1fd4ac8ae740/conversions/faa96030-b992-4c14-bee0-d1370a3ed088-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7f29993-12b1-466a-b1a8-1fd4ac8ae740/conversions/faa96030-b992-4c14-bee0-d1370a3ed088-xl-___webp_1920.webp 1920w

Венгерские власти предложили Европейскому союзу ввести санкции против официальных лиц в Украине, которые оказались виновны в гибели закарпатского венгра в ходе насильственного призыва на военную службу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с недавней гибелью 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена, информирует ТАСС.

"Йожефа Шебестьяна, гражданина Венгрии, забили до смерти во время принудительной мобилизации на Закарпатье. Сегодня венгерское правительство инициировало в Брюсселе включение в санкционный список ЕС по правам человека украинских руководителей, ответственных за смерть Йожефа Шебестьяна, с немедленным вступлением в силу", - такой пост опубликовал Орбан в Facebook 15 июля.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия требует от Евросоюза, чтобы он выступил против принудительного призыва на военную службу на Украине. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен поднять вопросы, связанные с гибелью Шебештьена, на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

По сведениям венгерских властей, Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Выступая в программе радиостанции Kossuth, Орбан заявил, что страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза.