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Орбан потребовал от ЕС ввести санкции против украинских лидеров за несоблюдение прав человека
Венгерские власти предложили Европейскому союзу ввести санкции против официальных лиц в Украине, которые оказались виновны в гибели закарпатского венгра в ходе насильственного призыва на военную службу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с недавней гибелью 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена, информирует ТАСС.
"Йожефа Шебестьяна, гражданина Венгрии, забили до смерти во время принудительной мобилизации на Закарпатье. Сегодня венгерское правительство инициировало в Брюсселе включение в санкционный список ЕС по правам человека украинских руководителей, ответственных за смерть Йожефа Шебестьяна, с немедленным вступлением в силу", - такой пост опубликовал Орбан в Facebook 15 июля.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия требует от Евросоюза, чтобы он выступил против принудительного призыва на военную службу на Украине. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен поднять вопросы, связанные с гибелью Шебештьена, на встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.
По сведениям венгерских властей, Шебештьен в середине июня был схвачен на улице украинскими силовиками, насильно доставлен на призывной пункт и жестоко избит там за то, что не хотел отправляться на фронт. 6 июля он скончался от полученных травм в больнице, а через три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе. Об обстоятельствах смерти закарпатского венгра сообщили в соцсетях его родственники.
Посол Украины в Будапеште Федор Шандор 10 июля был вызван в венгерский МИД, где от него потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. Выступая в программе радиостанции Kossuth, Орбан заявил, что страна, где людей забивают до смерти в результате принудительного призыва на военную службу, не может быть членом Евросоюза.
Украинские власти отвергли обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск ВСУ Украины заявило, что Шебештьен умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".