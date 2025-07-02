От образования до развития автопрома: в каких сферах Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество

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Китай успешно занимает лидирующую позицию во внешней торговле Беларуси. Логистические маршруты за годы тесного сотрудничества проложены до самых отдаленных провинций, избалованных изобилием товаров, но в Поднебесной ждут белорусскую продукцию.

Годы встреч, обсуждений, побратимских связей, изучения рынков друг друга, их возможностей, а уж затем только заключение контрактов. В итоге регионы Беларуси и Китая стали ближе настолько, что в промышленности, как, например, на ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов", заговорили о прорыве благодаря китайским технологиям.

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Китайские роботы трудятся над созданием интерьеров и экстерьеров для белорусских автобусов, покоривших мировой рынок. Первый роботизированный комплекс уже находится в строю. Он был установлен в рамках масштабной модернизации промышленного гиганта, которая затронула фактически все цеха, в том числе алюминиевого литья.

"Комплекс позволил увеличить производительность в три раза. На данный момент он заменил две литейные машины, которые выпускали шесть изделий. Теперь можно выпускать 12 дополнительных, то есть всего 18. Благодаря роботу улучшилось качество, снизилась и трудоемкости для рабочих", - пояснил начальник цеха алюминиевого литья ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" Дмитрий Бурдо.

Замдиректора по производству ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" Константин Чернецкий рассказал, что головное предприятие входит в холдинг "БЕЛАВТОМАЗ". А недавно ввели в эксплуатацию новый автобусный завод, что сразу же потребовало определенных обязательств и увеличения поставок комплектующих. Представитель завода автомобильных агрегатов также заверил, что на промышленность Республики Беларусь санкции никак не повлияли, ведь у страны есть партнеры, к примеру, из Китая, которые предоставляют достойное качество и выставляют приемлемую цену.

Экспорт белорусских пиломатериалов

Белорусская продукция еще больше укрепилась на мировом рынке. Вступление страны в ШОС открыло новое перспективное направление. Как результат, за несколько лет в разы выросли поставки продукции, в том числе деревообработки.

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"Мы плотно сотрудничаем с КНР. Наши пиломатериалы из усыхающих еловых насаждений пользуются спросом. Пробные поставки составляли 5-10 контейнеров в месяц, но уже сегодня порядка 80 % пиления на экспорт занимает Китай", - поделился главный инженер Горецкого лесхоза Александр Ткачев.

Поставка продуктов питания

Сегодня в мире ощущается колоссальный ажиотаж на продукты питания. Для белорусского АПК это только новая возможность расширять производство и зарабатывать. Регионы Беларуси ежегодно прирастают десятками современных животноводческих комплексов, увеличивают объемы производства мясомолочной продукции. Акцент сделан на переработку - она стала более углубленной, в том числе исходя из запросов китайских покупателей.

Правда, путь на рынок был непрост. Производственный процесс сначала презентовали онлайн, ведь продукция должна отвечать еще и китайским нормам безопасности. Но все получилось, и теперь поставки в Поднебесную растут, поэтому переработчики настроены расширять производство.

Татьяна Савченко, директор ОАО "Бобруйский мясокомбинат":

"Мясокомбинат реализует инвестиционный проект по строительству цеха полуфабрикатов, который должен быть реализован не позднее апреля 2026 года. Благодаря ему откроется возможность почти в 1,5 раза увеличить производство мясных полуфабрикатов, в том числе для реализации на экспорт в КНР".

От полуфабрикатов до готовых продуктов питания к масштабному завоеванию китайского рынка подключился и северный регион Беларуси. Ради заботы о здоровье потребителей, в том числе и с Поднебесной, расширили линейку продукции.

Как обозначила главный технолог ОАО "Оршанский мясо-консервный комбинат" Ирина Крейдо, специально для китайского рынка совместно с РУП "Институт мясо-молочной промышленности" были разработаны новые виды консервов - консервы мясные специализированного назначения для питания спортсменов, обогащенные белком, витаминной смесью, в состав которой входят витамины В1, В2, В9, В12 и обогащенная омега-3. Также создали паштет для продления активного долголетия для пожилых людей.

"Мы отправляли пять наименований, из которых китайский потребитель для себя определил три. Планируем выйти по итогу 2025 года на ежемесячный объем поставок порядка 500 тыс. долларов. Строим новый консервный цех, чтобы соответствовать международным требованиям по фасовке, граммажу, групповой упаковке", - проинформировал заместитель гендиректора ОАО "Оршанский мясо-консервный комбинат" Константин Чеховский.

Приветствовали на китайском рынке и белорусскую молочку - оценили ее высокое качество. В итоге поставки выросли в десятки раз. Заинтересовались партнеры и новинками, например, конфетами из сухого молока.

Начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО "Бабушкина крынка" Руслан Прощалыкин заявил, что за 2024 год в Китайскую Народную Республику было отгружено продукции на 5,9 млн долларов США. В 2025 году планируют приблизиться к 10 млн.

За 10 лет активного сотрудничества внешний торговый товарооборот только Могилевской области с Китаем вырос в 20 раз. У городов появились новые побратимы, а у промышленников - договоренности.

Открытие логистических маршрутов

Новые логистические маршруты сблизили регионы Беларуси и Китая. Более активным стало железнодорожное сообщение от Бреста до самых отдаленных провинций КНР, а гул транспортных самолетов все чаще стал слышен на международном аэродроме под Оршей, который стал частью масштабного бизнес-проекта особой экономической зоны.

Сергей Пац, первый зампредседателя Оршанского райисполкома:

"Мы достигли больших результатов. Товарооборот за 2024 год с КНР составил 52 млн долларов. Экспортные поставки за 2024-й увеличились на 30 %. Сюда включена и металлообработка, и текстильная отрасль. Понимаем, что с Китаем мы должны дружить".

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А ведь когда-то харбинские специалисты стажировались в Орше. 10 лет назад вернулись, провели техническое перевооружение фабрики № 2 Оршанского льнокомбината. В 2024 году установили три линии по катанизации короткого льноволокна, при этом увеличив на 30 % объемы глубокой переработки. Кстати, эта продукция в основном и поставляется в Китай. Впереди стоят не менее амбициозные совместные планы - создать на предприятии уникальное производство.

"Кольцепрядильная фабрика позволит из катанизированного волокна получать высоконамерные пряжи с добавлением других натуральных материалов - прежде всего из вискозы и хлопка. На постсоветском пространстве и в Европе таких производств нет", - отметил заместитель гендиректора РУПТП "Оршанский льнокомбинат" Сергей Сидин.

Обучение китайских студентов в Беларуси

Вообще, в сфере АПК отмечается плодотворное международное сотрудничество, начиная с основ получения образования в Беларуси, ведь именно так и завязывались дружеские отношения со многими странами. И сейчас, например, в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках обучаются студенты из 20 стран (Камеруна, Нигерии, стран СНГ). Кстати, а из Китая самая крупная диаспора.

Чжун Боя уже шесть лет находится в Белорусской государственной сельхозакадемии, даже карьеру успела построить. Сейчас учится в магистратуре. Девушка рассказала, что решение приехать в Беларусь за тысячи километров - это как вытянуть счастливый билет. "Я была в Китае и знала, что Беларусь - это очень красивая страна с добрыми людьми. Мои преподаватели в Китае говорили, что в Беларуси хорошее обучение. Я люблю это место, и если будет возможность, то после магистратуры останусь в академии", - поделилась она.

Чжун Боя news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1fb7c2c-5c97-41d8-9215-abff7e7b0fc3/conversions/77915367-ffa6-406f-b93c-563c4fa50b0c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1fb7c2c-5c97-41d8-9215-abff7e7b0fc3/conversions/77915367-ffa6-406f-b93c-563c4fa50b0c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1fb7c2c-5c97-41d8-9215-abff7e7b0fc3/conversions/77915367-ffa6-406f-b93c-563c4fa50b0c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1fb7c2c-5c97-41d8-9215-abff7e7b0fc3/conversions/77915367-ffa6-406f-b93c-563c4fa50b0c-xl-___webp_1920.webp 1920w Чжун Боя

Как знать, может быть, будущим молодым ученым предстоит работать над новыми совместными проектами. Один из них является важным для животноводства. В ближайшее время его планируют реализовать на базе Белорусской сельхозакадемии.

"Существует тенденция отказа от антибиотиков и перехода к пробиотическим препаратам как в животноводстве, так и в растениеводстве. От этого наши животные будут намного здоровее. И ту продукцию, которую мы будем употреблять, она также будет намного лучше", - объяснил декан факультета биотехнологии и аквакультуры БГСХА Николай Кудрявец.

Кстати, на экспериментальных полях БГСХА уже спеют белорусско-китайские хлебные нивы. Процесс районирования уникальных сортов проходит успешно, замечают ученые.

Низкорослая пшеница обладает хорошей устойчивостью к полеганию, к ряду грибных болезней (бурой ржавчине, септориозу, мучнистой росе), имеет хорошие показатели качества зерна. Урожайность пшеницы на протяжении нескольких лет исследований находится на уровне лучших районированных сортов белорусской селекции.

Высокопродуктивная пшеница вполне способна покорить и белорусские поля, а значит, продовольственная безопасность станет еще крепче, как и белорусско-китайские отношения. Надежный партнер, с которым можно и в футбол сыграть, и новый квартал построить, и совместное производство открыть.

Китайская кухня в Беларуси

Отношения Беларуси и Китая особенны, ведь, как отмечают эксперты, страна Восточной Азии развивает тесное технологическое партнерство не со всеми. Две страны углубляют и укрепляют взаимодействие в разных направлениях - от промышленности до сферы услуги. Все больше жителей Поднебесной можно встретить на белорусских улицах. Дао Сян приехал в Беларусь почти 10 лет назад, отучился и открыл свой бизнес. Теперь знакомит белорусов с китайской кухней.

"Китайская еда - это самая важная часть культуры, поэтому я хотел бы открыть больше китайских ресторанов в Минске, чтобы население Беларуси почувствовало китайскую кухню и китайские традиции, - считает владелец ресторана китайской кухни Дао Сян. - В 2025 году нас посещают очень много белорусов и туристов из России, а также из других стран. Сейчас каждый день почти 70 % посетителей - белорусские гости".

Развитие автопрома

В Беларуси насчитывается около 70 точек общественного питания с китайским акцентом. Но, как говорится, не только хлебом едины. Все больше белорусов выбирают китайский автопром- привлекает дизайн, богатая комплектация, а главное - доступность.

Бизнес строит Цзяньфа Лай - это еще один предприниматель из Китая, который основался в Беларуси около двух лет назад. Начинал с продажи китайских автомобилей, а с 2025-го открыл станцию техобслуживания.

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"Я выбрал Беларусь, потому что здесь хорошая среда для процветания бизнеса. В стране поддерживают мировой тренд развития электротранспорта - для этого улучшается необходимая инфраструктура. Также здесь приятные и отзывчивые люди. Всегда подскажут и помогут. Поэтому мы счастливы жить и работать в этом месте", - поделился эмоциями учредитель компаний по продаже автомобилей Цзяньфа Лай.

После 2022 года всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство открыло новую главу в сотрудничестве Беларуси и Китая. Государство Восточной Азии входит в тройку крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Республики Беларусь. Мы упрочиваем гуманитарные связи, растет и обмен студентами, а белорусы с интересом изучают китайский язык, тем самым укрепляя язык дружбы и сотрудничества.