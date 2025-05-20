Переговоры Путина и Трампа, или Как прошел третий официальный телефонный разговор двух лидеров

Двухчасовой диалог, который обсуждает весь мир. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа - на первых полосах крупнейших мировых изданий и на экранах ведущих западных телеканалов.

Разговор был содержательный и откровенный, поэтому весьма полезный, заявил по его окончании российский лидер. Он поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, прерванных в 2022-м.

Владимир Путин, президент России:

"Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".

Президент США оценил переговоры с Путиным как "очень хорошие", подчеркнув, что "тон и дух разговора были превосходными". Трамп заявил, что Киев и Москва немедленно начнут переговоры не просто о прекращении огня, а о прекращении войны. Хозяин Белого дома уточнил: примерно через 3 недели можно будет судить о том, предпринимает ли Украина достаточные шаги для разрешения кризиса. При этом отметил, что отступит, если перемен не случится.

Дональд Трамп, президент США:

"Я думаю, что-то удастся сделать. А если нет, я просто отступлю, и им придется продолжать. Повторюсь, это европейская проблема. Она должна была оставаться европейской. Но мы вмешались, потому что прошлая администрация твердо решила, что мы должны быть вовлечены. И мы оказались вовлечены гораздо больше, чем Европа в плане денег и всего того, что мы предоставили иностранному государству в огромных и, я думаю, рекордных размерах. Никогда не было ничего подобного".

И вот тут международные отношения оказались в нестандартной ситуации, когда Вашингтон выступает против войны, а страны Евросоюза наоборот - за. На это указал госсекретарь Штатов Рубио. На фоне подвижек в вопросе мирного урегулирования европейские страны напротив решили нарастить военные поставки Киеву, а также усилить санкционное давление на Россию. Хотят ли они мира? Европейский сад отвечает на этот вопрос действиями. Там также опасаются полного ухода США из Европы и коллапса послевоенной системы безопасности.

Иван Скориков, политолог, руководитель отдела Украины Института стран СНГ:

"Да, Европа согласна уже нести расходы на украинскую войну. В общем-то, ВПК Германии уже запускается. Все эти заявления и евробюрократии, и Макрона, и Стармера, что они готовы и контингенты отправлять, и уже там военные поставки увеличивать Украине. Они готовы, они понимают, что Трамп может, в общем-то, умыть руки. А Европа, заметьте, она, в общем-то, понимает, что Трамп - это ее же внутризападный идеологический противник. То есть Европа боится не только России, Европа боится трампизма. Но, конечно, в открытую, нагло выступать против Трампа они не могут".

Европу, по сути, исключили из переговоров. И у нее нет других способов помешать мирному процессу, кроме как через Зеленского. А потому лидеры европейских стран пытаются саботировать мирное урегулирование украинского конфликта именно через него.

Зеленский уже выступил с рядом противоречивых утверждений. Фактически отказался обсуждать возможный нейтральный статус и отказ Украины от вступления в НАТО.