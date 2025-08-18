Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Переговоры Трампа и Зеленского длились 25 минут

Публичное общение президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме в узком составе продлилась около 25 минут, передает РИА Новости.

В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

Встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете началась около 20.20 мск. Зеленский на встречу прибыл на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие Трампа и Зеленского длилось несколько секунд.

