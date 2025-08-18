3.71 BYN
Переговоры Трампа с Зеленским в Белом доме: главное в тезисах
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.
Что сказал Трамп
- Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже была хорошей, есть шанс на получение результата
- Выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского
- Уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине
- Не исключил, что к концу дня сообщит точно о возможности дислокации американских войск на Украине
- Урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным
- Прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий
- Пошутил, что может через 3,5 года попробовать, как Зеленский, отменить президентские выборы из-за военного конфликта.
- Заявил, что позвонит Путину сразу после встречи с Зеленским.
- Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, США помогут с этим, заявил американский лидер, не уточняя форму этой поддержки.
Что сказал Зеленский
- Что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации
- Закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины
- Что готов к трехсторонней встрече с президентами России и США