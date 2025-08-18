Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Переговоры Трампа с Зеленским в Белом доме: главное в тезисах

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Что сказал Трамп

  • Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже была хорошей, есть шанс на получение результата
  • Выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского
  • Уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине
  • Не исключил, что к концу дня сообщит точно о возможности дислокации американских войск на Украине
  • Урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным
  • Прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий
  • Пошутил, что может через 3,5 года попробовать, как Зеленский, отменить президентские выборы из-за военного конфликта.
  • Заявил, что позвонит Путину сразу после встречи с Зеленским.
  • Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, США помогут с этим, заявил американский лидер, не уточняя форму этой поддержки.

Что сказал Зеленский

  • Что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации
  • Закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины
  • Что готов к трехсторонней встрече с президентами России и США
