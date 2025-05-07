Первый тур голосования конклава на выборах Папы Римского не принес результатов

Как сообщается, объявления пришлось ждать на два часа дольше запланированного. В конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии. Перед тем как двери Сикстинской капеллы закрылись, участники конклава поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами Папы Римского. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 89 голосов участников конклава. Информации об итогах первого тура голосования, который начался после 18.45 по минскому времени и продлился несколько часов, на площади Святого Петра в Ватикане ожидала толпа верующих, которая достигла 45 тыс. человек, согласно сообщению портала Vatican News. Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро покидать площадь. В четверг 8 мая и последующие дни будут проводиться по четыре сессии голосования - две в первой и две во второй половине дня, после которых при неудачном их исходе результаты будут объявляться посредством черного дыма в районе полудня и 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белый дым можно ожидать в 10.30 или 17.30 по местному времени, как и спустя два часа - при победе на втором и четвертом.