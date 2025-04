Почему сорвались переговоры в Лондоне?

"Развалились", так и не начавшись. Лондонские переговоры по Украине перенесли на неопределенный срок. В британском МИД уточнили, что отложена встреча на уровне министров, на уровне экспертов она состоится. Так, вмиг ожидаемые консультации превратились в условно-технические. Ключевые европейские дипломаты - главы МИД Британии, Франции, Германии - решили не посещать сие действо. А запустил цепочку отказов госсекретарь США. Как сообщает The New York Times, Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о Крыме. К слову, это самая популярная версия причин "саботажа" среди зарубежных СМИ, которые еще накануне тиражировали новости о том, какие требования представители США передадут Киеву. Так, The Washington Post уверял, что украинские и европейские официальные лица в Лондоне "столкнутся с предложением признать Крым за Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения". Также в комплекте должно было идти ослабление санкций, введенных против Москвы. А еще никакого НАТО для Украины. При этом у каждого СМИ своя интерпретация "мирного плана" и никаких названных первоисточников.