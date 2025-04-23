Будет ли мир в Украине? Пока перспективы туманны, как и Лондон, где сегодня прошла встреча лишь представителей США, Украины и Европы, а не министров, как хотели ранее. США стали одними из первых, кто решил не ехать на данное мероприятие. Всему виной заявления Киева.

Трамп уже выбросил в соцсетях месседж, где напрямую указал Зеленскому, что хвастаться собственно нечем. Заявления последнего только усложняют окончание войны. А камнем преткновения назвал Крым. И дальше интересно. Американский президент отреагировал на претензии относительно статуса полуострова точь-в-точь, как это сделал Александр Лукашенко, который еще в 2014 году отметил, что если Украина так хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?

Заявления практически идентичные. Кроме того, Трамп отметил, что ситуация для Украины ужасная. У Зеленского есть выбор: либо мир, либо еще 3 года войны, которые могут привести к потере страны. Фактически это уже в открытую ультиматум Зеленскому.



"Развалились", так и не начавшись. Лондонские переговоры по Украине перенесли на неопределенный срок. В британском МИД уточнили, что отложена встреча на уровне министров, на уровне экспертов она состоится. Так, вмиг ожидаемые консультации превратились в условно-технические. Ключевые европейские дипломаты - главы МИД Британии, Франции, Германии - решили не посещать сие действо. А запустил цепочку отказов госсекретарь США. Как сообщает The New York Times, Рубио отменил визит в Лондон после заявления Зеленского о Крыме. К слову, это самая популярная версия причин "саботажа" среди зарубежных СМИ, которые еще накануне тиражировали новости о том, какие требования представители США передадут Киеву. Так, The Washington Post уверял, что украинские и европейские официальные лица в Лондоне "столкнутся с предложением признать Крым за Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения". Также в комплекте должно было идти ослабление санкций, введенных против Москвы. А еще никакого НАТО для Украины. При этом у каждого СМИ своя интерпретация "мирного плана" и никаких названных первоисточников.

Тем не менее, этой накануне вброшенной информации стало достаточно для того, чтобы Зеленский в очередной раз разразился комментарием и сорвал мирные переговоры (по воле Европы). Он публично отверг предложение Штатов, подчеркнув, что Украина не признает Крым территорией России. Но все еще верный "стратегический партнер США".

Госсекретарь США накануне манипулятивно предупредил: осталось пару дней на то, чтобы понять, возможен ли компромисс, "или США займутся чем-то другим". В Киеве опасаются, что вместе с выходом из переговоров США могут выйти и из всех программ помощи Украине. Стремление Зеленского сорвать мирные переговоры в очередной раз опирается на поддержку европейских кукловодов. Уже даже американская The New York Times обращает внимание на то, что сокращение американской делегации - это символическая неудача в попытках ЕС получить место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Киев для сада европейского - борщевик. Там делают вид, что жаждут "победы" Украины, но на деле уже отворачиваются от страны. Лондон и Париж начали подстраиваться под план Трампа. Там не исключают сценария, в котором Украина признает подконтрольные России территории, информирует Wall Street Journal. Очередной пример того, куда приводят европейские мечты.