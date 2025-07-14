Почему жители Германии боятся ездить на общественном транспорте и как немецкие города окутал хаос

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Германия бьет рекорды по числу насильственных преступлений. Некогда спокойная страна и образец для большой Европы сегодня превращается в ее очень опасное место. Главные возмутители спокойствия - нелегальные мигранты.

На то, что в стране резко растет преступность, обращает внимание Bild. За 2024 год более чем 5,8 млн случаев. Из них 217 тыс. с применением насилия. Среди несовершеннолетних преступлений стало больше на 11 %.

Под прицелом криминала даже столица. В Берлине выросло число грабежей, краж и сексуальных преступлений. Весной МВД Германии вынужденно признало, что число насильственный преступлений по всей стране стало рекордным за 15 лет.

"Статистика показывает, что произошел резкий рост насильственной преступности. Это нас очень беспокоит. Общественное пространство становится опаснее. Значит, люди испытывают больше страха", - сказал глава профсоюза полиции ФРГ Райнер Вендт.

Почти треть всех преступлений - это ограбления. И здесь среди отличившихся снова Берлин и Бремен, где на 100 тыс. человек приходится почти 15 тыс. нарушений закона.

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Небезопасным бывает просто передвижение по городу или езда в общественном транспорте. Крик души жительницы Берлина выглядит так: "В метро я захожу с одной мыслью: "спаси и сохрани, дай доехать без эксцессов, без обдолбанных, невменяемых и агрессивных челов, чтобы никто как минимум не справлял большую и малую нужду на моих глазах". В некоторые районы Берлина я предпочитаю не совать свой нос. Я себя морально настраиваю, если мне нужно выходить туда, где небезопасно, грязно и просто отвратительно. Многие любят Берлин за свободу, но она должны иметь разумные границы. То, что происходит в городе, по-настоящему пугает и вызывает недоумение".

Новая реальность для берлинцев все чаще резонирует в социальных сетях. Наркоманы атакуют этот и другие немецкие города. Как вы понимаете, на закон они тоже плевать хотели.

В шок-статистику, как ее назвали в СМИ, попал и еще один антирекорд. По данным Федерального ведомства уголовной полиции в 2024 году в Германии было совершено рекордное количество политически мотивированных преступлений - более 84 тыс. Плюс 40 % по сравнению с годом ранее.

"Около 50 % жителей Германии боятся ездить на общественном транспорте. И это все из-за этих преступлений, где полиция в принципе могла бы действовать. Полицейские даже боятся, что по итогу их обвиняют, что они расисты. Это проблема не в законах Германии, а в политике", - отметил немецкий журналист Томас Репер.

Криминальный бум фиксировали еще в минувшем 2024 году по сравнению с 2023-м. Тогда число зарегистрированных случаев тоже стремительно пошло вверх. Немцы стали попросту бояться жить в своей стране. Согласно опросу агентства Insa, каждый второй немец считал, что безопасность в стране за последние пять лет снизилась.

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