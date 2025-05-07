Полиция Литвы будет выслеживать "запрещенные символы" 9 Мая

В литовской столице полиция в преддверие Дня Победы отслеживает распространение в интернете "запрещенной символики", а 9 Мая в общественных местах будут дежурить усиленные наряды полиции, пишут литовские СМИ. ОБ этом сообщает БЕЛТА.

"В преддверии 9 Мая полиция готовит силы, наблюдает за электронной средой, разрабатывает тактические планы и готовится обеспечивать общественный порядок на различных мероприятиях. В основных местах проведения мероприятий будут работать усиленные полицейские силы (сотрудники в форме, в гражданской одежде, группы диалога)", - заявил представитель Главного полицейского комиссариата Вильнюсского уезда Томас Браженас.

По его словам, обычно 9 Мая сотрудники полиции замечают рост публикаций в соцсетях, связанных с Днем Победы. "Сотрудники полиции отслеживают соцсети и замечают рост противоправной деятельности, когда пользователи делятся видеороликами с изображением запрещенной символики в своих публичных, легкодоступных аккаунтах. Такие лица выявляются и привлекаются к ответственности", - заявил Браженас.

Как пишут СМИ, в Литве за распространение, использование на собраниях, в общественных местах или иная публичная демонстрация флага или герба СССР, или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советских серпа и молота, советской красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР грозит наложением штрафа на физических лиц в размере от 300 до 700 евро, на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц - от 600 до 1,2 тыс. евро.

По словам Браженаса, 9 Мая больше сотрудников полиции будет работать в тех местах, где возможны большие скопления людей. "Сотрудники полиции будут патрулировать и следить за обстановкой возле всех объектов, где возрастет притяжение людей в этот день (включая Антакальнисское кладбище)", - заявил представитель полиции.

На Антакальнисском кладбище в столице похоронены участники Второй мировой войны, сражавшиеся на стороне Советского Союза. Каждый год сюда приходят те, кто хочет отметить День Победы. В 2023 году на этом кладбище был демонтирован памятник советским солдатам.

По словам представителя мэрии Вильнюса Габриэлюса Грубинскаса, никаких мероприятий, посвященных Дню Победы, не планируется. По его словам, 9 Мая в Вильнюсе пройдут мероприятия, связанные с празднованием Дня Европы.