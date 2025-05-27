Польша на электоральном распутье

Уже в воскресенье, 1 июня, в Польше обещают определиться, кто же займет президентское кресло на ближайшие 5 лет. Во второй тур вышли 2 кандидата от партий, которые уже 30 лет по очереди сменяют друг друга у власти. Итоги первого тура показали, ни первому, ни второму кандидату польский народ не высказывает симпатий. А бюллетени в урну падают, скорее, по принципу - из двух зол выбираю.

Чем ближе воскресенье, тем острее и грязнее становится политическая битва. Кандидаты по рейтингам идут нога в ногу. А вокруг за Польшу развернулась битва: националисты против либералов.

День ото дня чаши весов колеблются в диапазоне 2-3 % то в сторону консерватора Кароля Навроцкого, которого поддерживает ведущая оппозиционная партия "Право и справедливость", то - Рафала Тшасковского от правящей "Гражданской коалиции". Потому что битва ни у того, ни у другого не за интересы избирателя, подчеркивают местные эксперты.

"Поляки чувствуют угрозу втягивания Польши в украинский конфликт. Поляки чувствуют угрозу огромным миграционным давлением. Поляки чувствуют угрозу экономической слабостью Европы, которая сейчас после всех этих зеленых экспериментов усугубилась", - заявил Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша – Восток".

Навроцкий бьет довольно сильно. Он обвинил Тшаковского в получении средств от немецких фондов и организации Сороса "Открытое общество". Та давно ассоциируется с продвижением либеральной повестки, массовой миграции и ослабления национальных государств. Тшаковский умудрился ответить: "Я предпочитаю Сороса Орбану", чем вызвал бурю критики со стороны правых сил.

"Грядет амбициозная Польша. Грядет безопасная Польша. Наступает социально ответственная Польша. Победит великая, гордая, сильная Польша", - сказал Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши.

Навроцкий обвиняет правительство Туска во вредоносной для Польши политике. Он заявлял, что Варшава должна встать на сторону президента США Трампа и настойчиво угрожает прекратить поддержку Украины. На что Туск уличил этого кандидата в госизмене. Зато на воскресном митинге в поддержку Тшасковского, которого в народе уже прозвали "замом премьера", взял на себя роль главного спикера при поддержке новоназначенного проевропейского президента Румынии.

"Как президент Румынии, я хочу работать с президентом Рафалом Тшасковским, премьер-министром Дональдом Туском для сотрудничества между нашими странами и для сильного Европейского союза", - заявил Никушор Дан, президент Румынии.

Чисто по-европейски. В отношении евроскептика Навроцкого оппоненты вытаскивают все, что можно, из его бельевой корзины. Некогда боксеру, ему припоминают участие в драках футбольных фанатских группировок. Теперь написали, что Навроцкий во времена работы охранником в 2000-х снабжал проститутками гостей "Гранд Отеля" в Сопоте. А нынче на дебатах сам засветился - употребил пакетик с неким никотиновым веществом.

Кто знает, может здесь расчет на симпатии сочувствующих элементов? Впрочем, позже Навроцкий выложил фото с отрицательным тестом на наркотики.

А если серьезно, то в отличие от рафинированного представителя нынешних элит, коим себя выставляет Тшасковский, выдвиженец "ПиС" подписал декларацию Ментцена. Тем самым поддержал позиции правого экс-кандидата по будущему выстраиванию польской политики. Теперь Навроцкий может рассчитывать на голоса сторонников "Конфедерации".

"Я не услышал от них ответов, как они будут решать квартирный кризис, который в Польше уже царит несколько лет. Кроме этого, я хочу обратить внимание, что оба кандидата прошли во 2 тур, имея за собой, честно скажем, аферы, которые в нормальных цивилизованных странах просто лишили бы возможности баллотироваться в президенты", - поделился мнением Мачей Вишневский, главный редактор польского портала STRAJK.EU.