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Польша на электоральном распутье

Уже в  воскресенье, 1 июня, в Польше обещают определиться, кто же займет президентское кресло  на ближайшие 5 лет.  Во второй тур вышли 2 кандидата от партий, которые уже 30 лет по очереди сменяют друг друга у власти.   Итоги первого тура показали, ни первому, ни второму кандидату польский народ не высказывает симпатий.  А бюллетени в урну  падают, скорее, по принципу - из двух зол выбираю.

Чем ближе воскресенье, тем острее и грязнее становится политическая битва. Кандидаты по рейтингам идут нога в ногу. А вокруг за Польшу  развернулась битва:  националисты против либералов.

 День ото дня  чаши весов колеблются в диапазоне 2-3 %  то  в сторону консерватора Кароля Навроцкого, которого поддерживает ведущая оппозиционная партия "Право и справедливость", то -  Рафала Тшасковского  от правящей "Гражданской коалиции". Потому что  битва ни у того, ни у другого  не за интересы избирателя, подчеркивают местные эксперты.

 "Поляки чувствуют угрозу втягивания Польши в украинский конфликт. Поляки чувствуют угрозу огромным миграционным давлением. Поляки чувствуют угрозу экономической слабостью Европы, которая сейчас после всех этих зеленых экспериментов усугубилась", - заявил Александр Яцек,  политолог, представитель общества "Польша – Восток".

Навроцкий бьет довольно сильно. Он обвинил Тшаковского  в получении средств от немецких фондов и организации  Сороса "Открытое общество". Та давно ассоциируется с продвижением либеральной повестки, массовой миграции и ослабления национальных государств.  Тшаковский умудрился  ответить: "Я предпочитаю Сороса Орбану", чем вызвал бурю критики со стороны правых сил.

  "Грядет амбициозная Польша. Грядет безопасная Польша.  Наступает социально ответственная Польша. Победит  великая, гордая, сильная Польша", - сказал Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши.

Навроцкий  обвиняет правительство Туска во вредоносной для Польши политике. Он заявлял, что Варшава должна встать на сторону президента США Трампа и настойчиво  угрожает прекратить поддержку Украины. На что Туск  уличил этого кандидата в госизмене. Зато на воскресном митинге в поддержку Тшасковского, которого в народе уже прозвали "замом премьера", взял на себя роль главного спикера при поддержке новоназначенного проевропейского президента Румынии.

"Как президент Румынии, я хочу работать с президентом Рафалом Тшасковским, премьер-министром Дональдом Туском для сотрудничества между нашими странами и для сильного Европейского союза", - заявил Никушор Дан, президент Румынии.

Чисто по-европейски. В отношении евроскептика Навроцкого  оппоненты вытаскивают  все, что можно,  из его бельевой корзины. Некогда боксеру,  ему припоминают участие в драках  футбольных фанатских группировок.  Теперь написали, что Навроцкий во времена работы охранником в 2000-х  снабжал проститутками  гостей  "Гранд Отеля"  в Сопоте. А нынче  на дебатах сам засветился -  употребил  пакетик с неким никотиновым веществом. 

Кто знает, может здесь расчет на симпатии сочувствующих элементов? Впрочем, позже Навроцкий выложил фото с отрицательным тестом на наркотики.

А если серьезно, то в отличие от рафинированного  представителя нынешних элит, коим себя выставляет Тшасковский, выдвиженец "ПиС" подписал декларацию Ментцена. Тем самым поддержал позиции  правого экс-кандидата  по будущему выстраиванию польской политики.  Теперь Навроцкий  может рассчитывать на голоса сторонников "Конфедерации".

"Я не услышал от них ответов, как они будут решать квартирный кризис, который в Польше уже царит несколько лет. Кроме этого, я хочу обратить внимание, что оба кандидата прошли во 2 тур, имея за собой, честно скажем, аферы, которые в нормальных цивилизованных странах просто лишили бы возможности баллотироваться в президенты", -  поделился мнением Мачей Вишневский, главный редактор польского портала STRAJK.EU.

Вырвать за несколько дней до выборов  значительный перевес симпатий электората ни одному из фигурантов уже не удастся.  И решающим может стать  вопрос: кто сегодня главнее в Европе -  Брюссель или Вашингтон?  А у  каждого из них свой фаворит.

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