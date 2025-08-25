Польша не сможет финансировать Starlink для Украины из-за вето Навроцкого

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37512c40-40cf-49d2-8ed0-2aadc67984a6/conversions/fd3ff88a-f253-4ded-8934-770c69141795-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37512c40-40cf-49d2-8ed0-2aadc67984a6/conversions/fd3ff88a-f253-4ded-8934-770c69141795-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37512c40-40cf-49d2-8ed0-2aadc67984a6/conversions/fd3ff88a-f253-4ded-8934-770c69141795-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37512c40-40cf-49d2-8ed0-2aadc67984a6/conversions/fd3ff88a-f253-4ded-8934-770c69141795-xl-___webp_1920.webp 1920w

Власти Польши не смогут предоставлять помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент республики Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев. Об этом в своей публикации в соцсети Х сообщил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский, пишет ТАСС.

"Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляла Украине. Это также конец поддержки хранения электронных данных украинской администрации в безопасном месте", - написал Гавковский в соцсети X.

Навроцкий 25 августа объявил о своем вето на законопроект о продлении специального статуса и помощи украинцам, прибывшим в Польшу после февраля 2022 года. Он обосновал свою позицию необходимостью прекращения предоставления бесплатных медицинских услуг и социальных выплат неработающим украинцам.

Ранее министерство цифровизации Польши сообщило, что в период с 2022 года и до конца 2024 года польское правительство инвестировало 83,5 млн долларов в приобретение и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, предназначенных для Украины. В 2025 году Варшава намерена выделить на эти цели 20 млн долларов. Также министерство уточнило, что действие договора между Варшавой и Киевом по Starlink истекает 30 сентября. Ведомство добавило, что у него нет сведений на тему поиска альтернативы терминалам Starlink.