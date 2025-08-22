3.70 BYN
Польша расследует скандал вокруг "консультационных услуг" на 27 млн долларов для оборонной сферы
В Польше разгорается коррупционный скандал, связанный с оборонными контрактами. Он касается польской компании, основанной двумя гражданами Южной Кореи. Она получила 27 млн долларов якобы за консультационные услуги после того, как Варшава подписала контракт с производителями военной техники из Южной Кореи на сумму около 7 млрд долларов.
Началось расследование, которое ведут прокуратура, Агентство внутренней безопасности и налоговая служба. Проверяются два многомиллионных счета-фактуры, предположительно содержащих ложные сведения, что говорит о попытке уклонения от налогов.
Власти пока не раскрывают имена участников, чтобы избежать серьезного международного скандала. Если подозрения подтвердятся, фигурантам может грозить до 25 лет лишения свободы за фальсификацию документов при крупных суммах.