Польша расследует скандал вокруг "консультационных услуг" на 27 млн долларов для оборонной сферы

В Польше разгорается коррупционный скандал, связанный с оборонными контрактами. Он касается польской компании, основанной двумя гражданами Южной Кореи. Она получила 27 млн долларов якобы за консультационные услуги после того, как Варшава подписала контракт с производителями военной техники из Южной Кореи на сумму около 7 млрд долларов.

Началось расследование, которое ведут прокуратура, Агентство внутренней безопасности и налоговая служба. Проверяются два многомиллионных счета-фактуры, предположительно содержащих ложные сведения, что говорит о попытке уклонения от налогов.