Польские силовики избили иностранца и выбросили его на границе с Беларусью

Власти Польши, продлив действие буферной зоны на границе с Беларусью, продолжают использовать ее для сокрытия насилия и издевательств над беженцами.



Гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении нашли избитого и обессиленного иностранца. Со слов мужчины, его задержали силовики, к которым он обратился за помощью и защитой. Вместо проведения разбирательства, как того требует законодательство, беженца избили и выбросили через калитку для животных на белорусскую сторону.



Пострадавшему оказана помощь, мужчина доставлен в Свислочскую районную больницу.