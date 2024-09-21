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Польские силовики избили иностранца и выбросили его на границе с Беларусью

Власти Польши, продлив действие буферной зоны на границе с Беларусью, продолжают использовать ее для сокрытия насилия и издевательств над беженцами.

Гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении нашли избитого и обессиленного иностранца. Со слов мужчины, его задержали силовики, к которым он обратился за помощью и защитой. Вместо проведения разбирательства, как того требует законодательство, беженца избили и выбросили через калитку для животных на белорусскую сторону.

Пострадавшему оказана помощь, мужчина доставлен в Свислочскую районную больницу.

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