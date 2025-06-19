news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79513f86-77c0-4445-aaad-99cdf3c93cde/conversions/0ddcfbb5-8565-49fc-bb6d-89d3e38d94a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79513f86-77c0-4445-aaad-99cdf3c93cde/conversions/0ddcfbb5-8565-49fc-bb6d-89d3e38d94a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79513f86-77c0-4445-aaad-99cdf3c93cde/conversions/0ddcfbb5-8565-49fc-bb6d-89d3e38d94a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79513f86-77c0-4445-aaad-99cdf3c93cde/conversions/0ddcfbb5-8565-49fc-bb6d-89d3e38d94a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Европейская промышленность переживает крупнейший кризис за последние десятилетия. Ежемесячно немецкие предприятия заявляют о необходимости сокращать персонал и ликвидировать убыточные заводы. По прогнозам экономистов, уже к августу на улице окажется порядка 3 млн немцев.

Безработица растет как мочевой пузырь на "Октоберфесте" - стремительно и без оглядки на обстоятельства. Промедление чревато закономерными последствиями. Вот уже несколько лет подряд немецкая экономика демонстрирует нулевой рост. Похожая ситуация во всех европейских государствах. Промышленников искусственно подталкивают развиваться в общей парадигме западной милитаризации. Деньги на войну сегодня находят гораздо быстрее, чем на гражданское производство.

"Мы собираемся построить как минимум 6 новых заводов по производству боеприпасов в Соединенном Королевстве, что создаст более 1 тыс. рабочих мест. Мы будем производить тысячи новых видов оружия большой дальности в Соединенном Королевстве, чтобы усилить европейское сдерживание, что создаст еще около 800 рабочих мест. Мы будем защищать нашу Родину, инвестируя в нашу противовоздушную и противоракетную оборону, чтобы лучше защитить эти острова. Мы создадим гибридный Королевский военно-морской флот, объединив дроны с военными кораблями, подводными лодками и самолетами для патрулирования Северной Атлантики и за ее пределами", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Volkswagen и Porsche уже заявили о постепенном переходе на военные рельсы. Автоконцерн Renault намерен производить беспилотники для нужд французской армии. Гендиректор норвежско-финской оборонной группы компании NAMMA требует предоставить им приоритетный доступ к критически важному оборудованию и электроэнергии. Смещение приоритетов буквально кусает за ноги хромающую лошадь европейской экономики. Оружейные лоббисты полностью перехватили повестку и теперь рассчитывают на долгосрочное развитие нетрадиционных отношений с государственным бюджетом европейских стран.

"Разработанное здесь оружие одно из лучших в мире. Пушка, выпускающая 2,5 тыс. снарядов в минуту, - самая скорострельная в мире. А CAESAR - одна из самых известных пушек на планете. Затем возникает вопрос о том, как финансировать этот масштабный проект. Это финансирование огромных и очень масштабных европейских усилий, в которых, очевидно, каждая из наших стран, и Франция в частности, должна будет сыграть свою роль. Как вы видели, Германия объявила о колоссальных усилиях по участию в этом перевооружении. Франция тоже должна внести свой вклад и, очевидно, сделает это", - подчеркнул премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Исторические параллели просто рябят в глазах, когда на Западе говорят о переводе экономики на военные рельсы. Речь фактически идет о возвращении их к естественному состоянию. Практически каждая компания с именитым брендом в Евросоюзе уже снабжала армию Объединенной Европы. Так, например, Hugo Boss шили мундиры для СС Гитлерюгенда и Вермахта. Немецкий филиал компании IBM поставлял нацистам сортировочные машины для концлагерей. Их оборудование позволило систематизировать и упорядочить уничтожение людей. Расстрелы приобрели немецкий порядок. На многих предприятиях с удовольствием использовали труд рабов.

"Комендант Рудольф Хесс давно понял, что у него есть золотая жила. Десятки тысяч потенциальных работников, изолированных от общества. Вместе с немецкими компаниями, такими как IG Farben, Siemens и Krupp, он создает первый специализированный закрытый трудовой лагерь в середине 1941 года. Осенью 1942 года IG Farben даже начинает строительство собственного концентрационного лагеря Моновиц, чтобы содержать 3,5 тыс. рабов, работающих на соседнем заводе IG Farben", - рассказал документалист Спартакус Олссон.

Компания Siemens разрабатывала крематории для концлагерей. Volkswagen, Audi и Opel сделали состояние на производстве военной техники. BMW занималась выпуском авиационных моторов и ракет.

"По некоторым подсчетам, во второй половине 1942 года немецкая промышленность использовала 95 тыс. рабов. По оценкам, за этот шестимесячный период 57 тыс. из них, или более 60 %, умерли в результате условий, в которых их заставляла работать немецкая промышленность. Типичную подневольную гражданскую работницу 1944 года, которую вы должны представить себе как 17-летнюю девушку из Киева. И это было нормально", - сказал исполнительный директор Американского еврейского комитета в 1990-2022 гг. Дэвид Харрис.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1dbc3d6b-debe-4462-9021-a8fb45a8882f/conversions/a9d52c37-03f1-4291-b26b-eefff5058274-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1dbc3d6b-debe-4462-9021-a8fb45a8882f/conversions/a9d52c37-03f1-4291-b26b-eefff5058274-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1dbc3d6b-debe-4462-9021-a8fb45a8882f/conversions/a9d52c37-03f1-4291-b26b-eefff5058274-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1dbc3d6b-debe-4462-9021-a8fb45a8882f/conversions/a9d52c37-03f1-4291-b26b-eefff5058274-xl-___webp_1920.webp 1920w

Крупнейший фармацевтический гигант Bayer приложил руку к производству химического оружия, которое использовалось в газовых камерах лагерей смерти. Этот список можно продолжать практически бесконечно. Сегодня история повторяется.

"Наши решения по расходам на оборону обусловлены боевыми планами и целевыми показателями НАТО. Они определяют, какие силы и возможности должны быть у союзников. Министры обороны стран НАТО согласовали новые амбициозные цели. Точные детали засекречены, но нам необходимо увеличить противовоздушную и противоракетную оборону на 400 %. Очевидно, что по всему альянсу мы производим недостаточно. Поэтому, увеличивая инвестиции в оборону, мы должны увеличивать и оборонное производство. Увеличение спроса означает увеличение предложения, а не повышение цен. Это также означает, что Альянс должен производить в больших масштабах и быстро", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Большие бюджеты равно большие противоречия. С каждым днем увеличивается количество желающих возглавить сбор и распределение средств на расширение военного производства. Американские и европейские чиновники перешли к изматывающему противостоянию, ухватившись за разные концы одеяла, каждый с остервенением тянет в свою сторону.

Здесь надо понимать, что Североатлантический Альянс - это буквально американские стандарты и их же производство. А значит, серые схемы с бюджетами не подразумевают участие брюссельских старателей. Исправить ситуацию пытается Урсула Золотая Ручка. Находчивая немка стремится повторить свой успех с закупкой вакцин уже на оборонных заказах. Судя по тенденции, автоматов в Евросоюзе будет больше, чем граждан.

Региональные конфликты все чаще вспыхивают по всему миру. Точки напряженности стремительно перерастают в открытое военное противостояние. Это делает оружие едва ли не самым востребованным товаром на глобальном рынке. Милитаризм - это новая пандемия. Только вместо масок и антисептиков - снаряды и патроны. Растущий спрос и государственные субсидии делают такой бизнес одним из самых привлекательных. Агрессивное информационное сопровождение позволяет обосновывать баснословные траты из бюджета. Евросоюз собирается выделить на перевооружение 800 млрд евро. За деньги, которые еще только предстоит собрать по карманам налогоплательщиков, уже развернулась нешуточная борьба.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f514896-169e-452e-a91b-1287afb14e8c/conversions/f7a8f814-4100-4a51-a1c9-74f231e7c234-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f514896-169e-452e-a91b-1287afb14e8c/conversions/f7a8f814-4100-4a51-a1c9-74f231e7c234-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f514896-169e-452e-a91b-1287afb14e8c/conversions/f7a8f814-4100-4a51-a1c9-74f231e7c234-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f514896-169e-452e-a91b-1287afb14e8c/conversions/f7a8f814-4100-4a51-a1c9-74f231e7c234-xl-___webp_1920.webp 1920w

На Западе уже даже не скрывают, что Украина стала полигоном для тестирования новых видов вооружения и техники. Полученные данные тщательно анализируются и передаются на производство для доработки. Отдельным достижением украинских покровителей стала возможность выделять в кредит технику для испытаний. Только вдумайтесь в масштаб аферы. Не компания платит за боевые испытания, в которых неизбежно умирают люди, а зарабатывает на этом. К тому же, ей подробно описывают, от чего и как быстро погиб экипаж.

Аналогичная ситуация с обучением украинских подразделений. Пока западные медиа трубят о том, что инструкторы НАТО учат бойцов в ВСУ и передают свой драгоценный опыт. На самом деле, они понятия не имеют, как проходят подобные конфликты. Украинцы и в данном случае используются как наглядное пособие и инструмент для проверки различных тактик.

Всеобщая милитаризация Европы тянет за собой нарушение международного законодательства и полное уничтожение системы региональной безопасности. Мало того, что европейские страны передают вооружение воюющему государству, напрямую становясь участниками конфликта, они подстрекают Украину наносить удары вглубь российской территории, полностью координируя эти действия и непосредственно осуществляя сам процесс наведения на цели.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ff5c3a8-305d-4dde-a135-5349ea380042/conversions/14656dc9-fd82-499b-8ec3-76b25813b343-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ff5c3a8-305d-4dde-a135-5349ea380042/conversions/14656dc9-fd82-499b-8ec3-76b25813b343-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ff5c3a8-305d-4dde-a135-5349ea380042/conversions/14656dc9-fd82-499b-8ec3-76b25813b343-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ff5c3a8-305d-4dde-a135-5349ea380042/conversions/14656dc9-fd82-499b-8ec3-76b25813b343-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Насколько мне известно, и это то, что я изложил вчера, страны, которые ввели ограничения по дальности, уже давно отказались от этих условий. Поэтому в Берлине я описал то, что имело место в течение нескольких месяцев. А именно, Украина имеет право использовать оружие, которое поставляется за пределы ее собственных границ против военных целей на российской территории", - сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Польша и страны Прибалтики идут ва-банк и повышают градус напряженности. Министры обороны этих стран опубликовали совместное заявление, в котором объявили о решении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Гуманисты все чаще поднимают вопрос о тотальном минировании своей границы. Регион искусственно превращают в точку военной напряженности.

В Литве начали размещать 45-ю бронетанковую бригаду Германии. Немецкие войска разместили в другой стране на постоянной основе впервые со времен Второй мировой войны. К 2027 году численность контингента планируют нарастить до 5 тыс. человек. Такая подготовка полностью укладывается в концепцию ключевых планов НАТО. Руководство и генералы Североатлантического Альянса готовятся к прямому конфликту с Россией уже к 2030 году.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32a88c3-8666-4ec0-b309-9f4abad272f0/conversions/9e253e2e-8d1f-4d95-b528-efc4e3b47046-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32a88c3-8666-4ec0-b309-9f4abad272f0/conversions/9e253e2e-8d1f-4d95-b528-efc4e3b47046-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32a88c3-8666-4ec0-b309-9f4abad272f0/conversions/9e253e2e-8d1f-4d95-b528-efc4e3b47046-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b32a88c3-8666-4ec0-b309-9f4abad272f0/conversions/9e253e2e-8d1f-4d95-b528-efc4e3b47046-xl-___webp_1920.webp 1920w

"По нашей оценке и из разговоров с аналитиками становится ясно, что есть намерение, и Путин заявлял об этом несколько раз, и не только Путин, но и вся администрация. Есть намерение и есть наращивание запасов. По оценкам аналитиков, это достигнет своей кульминации в 2029 году. Так что мы должны быть готовы к 2029 году. После этого мы в НАТО должны ускориться. Это однозначно, и мы в Германии также вносим свой вклад в это. Если вы спросите меня сейчас, есть ли гарантия, что это не произойдет раньше 2029 года, я бы сказал, что нет. Поэтому мы должны быть готовы сражаться сегодня вечером. И мы, конечно, готовы к этому, потому что мы солдаты, мы натренированы, мы образованы, и у нас есть оружие, поэтому мы можем принять этот бой сегодня вечером", - заявил генерал Бундесвера Карстен Бройер.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что западный мир загнал себя в ловушку и выбраться из нее пытается, засунув себе в рот ствол от автомата. Десятилетиями европейская экономика демонстрировала рост за счет дешевых энергоресурсов из России. Торговые отношения с Москвой позволяли сбывать премиальные товары и буквально утопать в доходах. Жадность и стремление доминировать породили санкционную риторику и привели к экономическому противостоянию. Кататься на еже без партков оказалось не самой удачной идеей. Неожиданно для всех вскрылась реальность, кто и от кого на самом деле зависел все это время.