Пресс-секретарь Адамяк: бывший генпрокурор Польши Зебро возглавлял ОПГ

Экс-министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро возглавлял организованную преступную группировку (ОПГ). Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Анна Адамяк, сообщает РИА Новости.

Речь идет о злоупотреблениях при распределении средств Фонда справедливости, подконтрольного министру юстиции. Уставной деятельностью данного фонда является помощь жертвам преступлений и их близким.

"Прокурор, ведущий расследование, на основании собранных доказательств установил, что Збигнев Зебро, когда занимал должность министра юстиции, создал и возглавил организованную преступную группу, которая присвоила более 150 млн средств из Фонда юстиции", - сказала Адамяк.

Она добавила, что Зебро подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 258, параграф 3 Уголовного кодекса, то есть "создание и руководство организованной преступной группой".

Среди совершенных преступлений, как сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры, "были присвоение денежных средств, а также заведомо ложные свидетельства в документах".

По словам Адамяк, группа, созданная Зебро, состояла из чиновников министерства юстиции, а также из лиц, которые были связаны с субъектами, получавшими средства из Фонда правосудия.

Пресс-секретарь сообщила, что нынешний министр юстиции, генеральный прокурор Вальдемар Журек направил в сейм Польши запрос о даче согласия на привлечение Зебро к уголовной ответственности, так как тот является депутатом парламента и защищен иммунитетом.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам, что Зебро в общей сложности подозревается в совершении 26 преступлений.

"Сегодня мы наконец-то дождались заявления о снятии иммунитета в отношении бывшего министра юстиции Збигнева Зебро. Збигнев Зебро подозревается в совершении 26 преступлений, в совершении преступлений с целью получения имущественной выгоды. Он создал и руководил преступной группой, присвоил или хотел присвоить средства Фонда справедливости", - сказал премьер.

Он отметил, что не помнит подобного случая ни в Польше, ни в Европе.