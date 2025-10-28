3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Военкоматы в Украине будут выписывать больше повесток
Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Украине скоро увеличат количество выписываемых повесток, так как интеграция баз данных военнообязанных с другими базами госсервисов поможет получить информацию о них в полном объеме. Об этом заявил депутат правящей партии "Слуга народа", член профильного комитета Руслан Горбенко, сообщает ТАСС.
В интервью одному из украинских изданий он сказал: "Повесток будут выписывать больше, ведь информация появится в полном объеме, особенно после регистрации ИНН. Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база".
Украинский депутат подчеркнул, что это не поможет резко решить проблему дефицита личного состава в вооруженных силах страны, ведь многие мужчины уже выехали за границу, оформили бронь или инвалидность.
Горбенко считает популистской ошибкой правительства разрешение мужчинам до 22 лет выезжать из страны. "Этот вопрос важно было обсуждать с парламентом, генштабом, военными, потому что они не понимают, как им сейчас предлагать рекрутинг молодых людей 18-24 лет, когда ребятам разрешают выезжать на клубнику в Польшу. А там зарплаты больше, чем у нас, поэтому денежным обеспечением этих контрактников мы прямо уж так заинтересовать не можем", - отметил он.