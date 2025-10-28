Военкоматы в Украине будут выписывать больше повесток

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Украине скоро увеличат количество выписываемых повесток, так как интеграция баз данных военнообязанных с другими базами госсервисов поможет получить информацию о них в полном объеме. Об этом заявил депутат правящей партии "Слуга народа", член профильного комитета Руслан Горбенко, сообщает ТАСС.

В интервью одному из украинских изданий он сказал: "Повесток будут выписывать больше, ведь информация появится в полном объеме, особенно после регистрации ИНН. Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база".

Украинский депутат подчеркнул, что это не поможет резко решить проблему дефицита личного состава в вооруженных силах страны, ведь многие мужчины уже выехали за границу, оформили бронь или инвалидность.