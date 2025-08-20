Прибалты жалуются на глобальный контроль на границе с Польшей

Варшава продолжает разрушать единство ЕС изнутри. Прибалты жалуются, что пограничный контроль с Литвой, действующий более месяца, ужесточили еще сильнее.



Если раньше автомобили проверяли выборочно, то сейчас - все без исключения: осматривают салон, багажник и документы. Водители говорят, что пересечение границы как лотерея: застрянешь в заторе или нет.



На сегодня польские пограничники проверили больше 350 тысяч человек, 121 - не впустили, 16 - задержаны по подозрению в перевозке нелегалов.