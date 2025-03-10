В Саудовской Аравии состоялись два раунда американо-украинских переговоров по возможному урегулированию конфликта. Вашингтон обозначил главную цель встречи как "создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня".

Киевские представители делают упор на предоставление гарантий безопасности от США и очень боятся, что Украине навяжут невыгодные условия. Одним из ярких сообщений стала информация телеканала Sky News: "Официальные лица США заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ страны к их положению 2014-го или 2022 года". Украинские СМИ утверждают, что в первом раунде обсуждались прекращение огня на море и в воздухе, а также сделка по ресурсам.

По данным журналистов, стороны подготовят и представят совместное заявление.

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Действующие лица сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии. Украинскую делегацию представили министр иностранных дел, глава офиса Зеленского и министр обороны. От США - госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Зеленский, хоть и не участвовал в переговорах, тоже наведался в Саудовскую Аравию, но сегодня же вернулся в Киев.

Стив Уиткофф, спецпосланник президента США:

"Зеленский отправил письмо президенту США. Он извинился за инцидент, который произошел в офисе. Я думаю, что это был важный шаг. Между нашими командами, украинцами и европейцами, которые также имеют отношение к этому обсуждению, было много дискуссий. Я бы охарактеризовал это как прогресс".

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Какую задачу ставит Трамп? Трамп ставит задачу прекратить конфликт, ибо это конфликт не "Америки Трампа", это конфликт "Америки Байдена". И он хочет понять, и он четко высказал свою позицию, сказал: "Если Украина будет готова к соглашению, мы ее поддержим. Если она не будет готова к соглашению, мы уйдем. То есть мы умоем руки. Пускай европейцы там занимаются, но мы помогать не будем".

Конкретные мирные переговоры еще не ведутся. По оценке Кремля, сейчас американцы пытаются понять, насколько готова к ним Украина. В таком же ключе суть данных переговоров изложил госсекретарь США: нужно понять позицию Киева и просто иметь общее представление о том, на какие уступки готовы пойти украинцы, - уточнил Рубио. При этом подчеркнул: прекращение огня и конец этой войны невозможны, если обе стороны не пойдут на уступки.

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Екатерина Серафинович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Особую роль здесь играет Великобритания. Достаточно вспомнить то, что бывший премьер-министр этой страны Борис Джонсон фактически сорвал переговоры в Стамбуле весной 2022 года и вынудил Зеленского воевать".

В подтверждение сказанного занятный материал вышел накануне в газете The Times. В публикации отмечено, что Лондон взял на себя подготовку Украины к мирным переговорам с США. И советник по нацбезопасности премьер Стармер ранее посетил Киев, чтобы проинструктировать Зеленского.

Сергей Банарь, экономист, аналитик (Молдова):

"На сегодняшний момент идет процесс большой торговли. Необходимо понимать простую вещь: ни Украина, ни украинское руководство, ни окружение Зеленского не несут даже легкого оттенка субъектности на сегодняшний момент. С учетом позиции Соединенных Штатов и Зеленский, и его окружение, и преемник Зеленского, которого готовит Лондон, является всего лишь всего лишь инструментами реализации достижения интересов Великобритании".

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир отметил, что на наших глазах огромный надутый воздушный пузырь, который назывался на протяжении десятилетий Европейским союзом, стремительно начинает сдуваться. Если сдувается шар Европейского союза, то как мы можем охарактеризовать нынешний украинский режим, как мы можем охарактеризовать нынешнее украинское государство, - спросил он. - Наверное, не больше, чем веревочка, которая привязана к этому сдувающемуся шарику".