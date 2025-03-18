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Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможность сотрудничества там для предотвращения будущих конфликтов, сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.

"Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов", – говорится в сообщении.