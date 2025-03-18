3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПутин и Трамп обсудили пути предотвращения конфликтов на Ближнем Востоке
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востокеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ab509c15-9d74-4a5a-a099-fbb3d2d50592/conversions/5180d5ed-34e7-46e2-ad35-8547fab8ab3d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможность сотрудничества там для предотвращения будущих конфликтов, сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.
"Лидеры широко говорили о Ближнем Востоке как о регионе потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов", – говорится в сообщении.