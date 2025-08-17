Рабы или не рабы? МИД и МВД разбираются в ситуации с белорусами, работающими в Воронежской области

Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых есть белорусы. В частности, белорусские дипломаты установили телефонные номера наших граждан. До одного из них удалось дозвониться. Информация для проверки также передана в Управление по гражданству и миграции Брестской милиции. В итоге личности белорусов удалось установить. Оказалось, наши соотечественники на заработки приехали добровольно. Возможно, речи, что их кто-то держал в плену и заставлял работать, нет.

Ирина Вельгина, врио замначальника управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома:

"В текущем году в адрес правоохранительных органов Брестчины уже поступали сообщения граждан с просьбой установить местонахождение уехавших на заработки в соседнюю страну родственников, с которыми была утрачена связь. В ходе проведенных мероприятий установлено местонахождение нескольких жителей Пинского района, которые находились на территории села Подколодновка Богучарского района Воронежской области, где они выполняли сельскохозяйственные работы. В беседе с милиционерами граждане пояснили, что на заработки прибыли добровольно и противоправные действия чьей-либо стороны в их адрес не совершались. По запросу посольства в настоящее время проводится проверка в тесном взаимодействии с коллегами Российской Федерации".

Несмотря на противоречивые показания, посольство Беларуси держит ситуацию на контроле. Заметим, ранее СМИ со ссылкой на волонтерское движение "Альтернатива" сообщали, что в одном из фермерских хозяйств Воронежской области около 100 человек заставляли работать в теплицах и на полях без оплаты и с ограничением свободы. Сейчас этим вопросом занимаются и российские следователи.