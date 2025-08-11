Работа за границей, как обезопасить себя при трудоустройстве за рубежом

В Департаменте по гражданству и миграции МВД рассказали, как обезопасить себя и защитить свои права при трудоустройстве за границей. Об этом пишет БЕЛТА.

"Самостоятельный поиск работы за границей через друзей, знакомых или родственников часто приводит к отсутствию легального статуса. Такие трудящиеся мигранты зачастую не имеют разрешения на проживание, работу, временной регистрации. Это делает их уязвимыми и беззащитными в чужой стране", - отметили в ведомстве.

В соответствии с законодательством в области внешней трудовой миграции белорусы и иностранцы, постоянно проживающие в республике, могут трудоустраиваться за границей самостоятельно или при содействии юрлиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление такой деятельности. "На сайте МВД содержится информация как для самостоятельного выезда за границу, так и при содействии лицензиатов, а также список организаций, осуществляющих указанный вид деятельности в настоящее время. Защита наших граждан за границей - приоритет государственной политики. Во избежание риска стать жертвой торговли людьми, объектом незаконного ввоза с целью сексуальной, трудовой или иных видов эксплуатации настоятельно рекомендуется обращаться только к тем, кто получил лицензию МВД и имеет право направлять наших граждан на работу за границей", - подчеркнули в департаменте.