Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир после анонса встречи Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир первое сообщение после появления анонса предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность, пишут РИА Новости.

Так, в 12:33 по московскому времени в эфире прозвучало: "НЖТИ 75382 НОСОРОТ 5674 9903".

В четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни.

По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.