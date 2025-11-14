Трамп хочет мира в Украине, но почему США продолжают продавать оружие для ВСУ

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86cff13c-940b-4b7f-be31-d7533b64f91a/conversions/c1de9597-9062-4305-9f5d-c23942473ed0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт в Украине. Об этом заявил в "Актуальном интервью" политолог из США Стив Самарин, объяснив, почему лидер Белого дома позволяет продавать американское оружие для Украины Европе.

Политолог сразу очертил реальные намерения Трампа: "Он действительно миротворец, и он искренне хочет положить конец этому конфликту. Но на него оказывается беспрецедентное давление. И для того, чтобы каким-то образом найти компромисс, он предлагает европейцам покупать это оружие".

Стив Самарин:

"У них очень быстро закончатся деньги на это оружие, потому что у них страны находятся в глубоком кризисе, и они не могут решить свои собственные проблемы. А сейчас, если мы им предложим платить полную цену за оружие, которое нужно очень-очень много, они быстро если и не разорятся, то поймут, что это для них разорительно, и перестанут это покупать".

Он также добавил, что, отдав 300 млрд долларов на вооружение и помощь Украине, американцы разорили сами себя. "В Соединенных Штатах рост цен беспрецедентный, растет бедность, растет нужда, люди не могут свести концы с концами. Миллионы людей в прямом смысле голодают. И в то же время мы отдали 300 млрд просто для того, чтобы где-то шла война, которую мы не знаем. Мы находимся в тысячах миль от этого регионального конфликта", - подчеркнул эксперт.

"Сейчас мы предлагаем покупать европейцам это оружие, чтобы они узнали на себе, что это такое: платить полную стоимость. Но, разумеется, это не продуктивный способ положить конец конфликту, - отметил он. - Дональд Трамп пока не может одним росчерком пера просто прекратить всю помощь и не поставлять оружие. Допустим, военно-промышленный комплекс, да он же просто съест Трампа, если вдруг он скажет, что больше оружия производить не нужно".

По словам политолога, у этого военно-промышленного комплекса довольно серьезный потенциал. И пока у него еще есть силы для того, чтобы влиять на многие политические вопросы. "У них довольно серьезная поддержка в конгрессе. У них есть поддержка и в обществе, особенно среди тех людей, которые заняты в военно-промышленном комплексе. Но Трамп постепенно ломает эту систему. И ломает ее достаточно успешно. Рано или поздно он отберет у них ресурсы, отберет у них финансы. И военно-промышленный комплекс утратит свои силы и могущество. Но пока этого не произошло, Трамп вынужден маневрировать, лавировать", - обозначил Стив Самарин.