Трамп хочет мира в Украине, но почему США продолжают продавать оружие для ВСУ
Президент США Дональд Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт в Украине. Об этом заявил в "Актуальном интервью" политолог из США Стив Самарин, объяснив, почему лидер Белого дома позволяет продавать американское оружие для Украины Европе.
Политолог сразу очертил реальные намерения Трампа: "Он действительно миротворец, и он искренне хочет положить конец этому конфликту. Но на него оказывается беспрецедентное давление. И для того, чтобы каким-то образом найти компромисс, он предлагает европейцам покупать это оружие".
Стив Самарин:
"У них очень быстро закончатся деньги на это оружие, потому что у них страны находятся в глубоком кризисе, и они не могут решить свои собственные проблемы. А сейчас, если мы им предложим платить полную цену за оружие, которое нужно очень-очень много, они быстро если и не разорятся, то поймут, что это для них разорительно, и перестанут это покупать".
Он также добавил, что, отдав 300 млрд долларов на вооружение и помощь Украине, американцы разорили сами себя. "В Соединенных Штатах рост цен беспрецедентный, растет бедность, растет нужда, люди не могут свести концы с концами. Миллионы людей в прямом смысле голодают. И в то же время мы отдали 300 млрд просто для того, чтобы где-то шла война, которую мы не знаем. Мы находимся в тысячах миль от этого регионального конфликта", - подчеркнул эксперт.
"Сейчас мы предлагаем покупать европейцам это оружие, чтобы они узнали на себе, что это такое: платить полную стоимость. Но, разумеется, это не продуктивный способ положить конец конфликту, - отметил он. - Дональд Трамп пока не может одним росчерком пера просто прекратить всю помощь и не поставлять оружие. Допустим, военно-промышленный комплекс, да он же просто съест Трампа, если вдруг он скажет, что больше оружия производить не нужно".
По словам политолога, у этого военно-промышленного комплекса довольно серьезный потенциал. И пока у него еще есть силы для того, чтобы влиять на многие политические вопросы. "У них довольно серьезная поддержка в конгрессе. У них есть поддержка и в обществе, особенно среди тех людей, которые заняты в военно-промышленном комплексе. Но Трамп постепенно ломает эту систему. И ломает ее достаточно успешно. Рано или поздно он отберет у них ресурсы, отберет у них финансы. И военно-промышленный комплекс утратит свои силы и могущество. Но пока этого не произошло, Трамп вынужден маневрировать, лавировать", - обозначил Стив Самарин.
Эксперт уверен, Дональд Трамп будет продолжать работать над тем, чтобы договориться с президентом России. "И я думаю, что рано или поздно успех будет достигнут. Но сейчас пока на него (Дональда Трампа - прим. ред.) оказывается колоссальное давление и внутри Соединенных Штатов, и со стороны наших европейских партнеров", - резюмировал он.