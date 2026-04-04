"Родители наших студентов поступают" - почему Мариупольский университет стал таким привлекательным

Как восстанавливается Мариупольский государственный университет им. А. И. Куинджи, в программе "Война и мир" рассказала ректор Лариса Сиволап.

news.by

В ноябре 2026 года Мариупольскому университету исполнится 35 лет.

"Но если мы отсчитываем срок нашей новой жизни с 2022 года, то 3,5 года, - уточнила ректор вуза. - За три с половиной года сделано столько колоссальной работы, что действительно есть чем сравнить".

Наталья Иванюта

"Самая, наверное, главная особенность образовательной системы Российской Федерации - это то, что здесь четко идет практико-ориентрованное обучение, - отметила проректор по молодежной политике и социально-воспитательной работе и безопасности МГУ им. А. И. Куинджи Наталья Иванюта.

Война и мир | От руин к новому кампусу: как возрождается Мариупольский университет Мариуполь активно восстанавливается, и вместе с городом возрождается Мариупольский государственный университет имени Куинджи. За три с половиной года здесь появились новые учебные корпуса, современные лаборатории и медиацентр, где студенты уже на практике осваивают журналистику, рекламу и дизайн. В университет приезжают студенты не только из Донбасса, но и из Беларуси, Москвы, Казани и других регионов. Многие молодые люди видят в Мариуполе своё будущее и остаются здесь жить и учиться. Особенно трогают истории белорусов, которые приехали помогать восстанавливать город и решили остаться. Смотрите, как за короткое время изменился Мариуполь и его главный университет. 04.04.2026 16:00

По ее словам, выделяются средства на обустройство аудиторий и медиалабораторий, чтобы, например, ребята в контексте специальности "юриспруденция" могли обучаться определенным навыкам, необходимым в профессиональной деятельности. Когда студент примеряет на себя определенную профессиональную роль (будь то прокурор, свидетель, адвокат, судья, секретарь) и прорабатывает необходимые практические моменты, то такой специалист более конкурентоспособен на рынке, потому что он в практической ситуации не испугается, считает Наталья Иванюта.

студент

Студент Мариупольского государственного университета им. А. И. Куинджи Михаил Кравченко показал лабораторию, в которой печатаются и верстаются брошюры.

По его словам, такая медиалаборатория используется студентами, обучающимися по специальности "журналистика, реклама". "Сюда приходят студенты-рекламщики и журналисты, изучают, как создаются макеты, допустим, макет журнала. Готовый журнал, календарь, блокнот - все что угодно можно сделать", - пояснил Михаил Кравченко.

А Мария Войтенко, студентка 2-го курса МГУ им. А. И. Куинджи, рассказала, как проходят практические занятия: "Обучаемся снимать видео на видеокамерах. У нас также есть суфлер, на котором мы практикуем свои студенческие новостные сюжеты. Также мы записываем подкасты и в видеоформате, и в аудиоформате. У нас есть и компьютеры, на которых мы можем монтировать, редактировать фотографии, отбирать их".

На сегодняшний день в Мариупольском госуниверситете есть четыре факультета: филологии и массовых коммуникаций, педагогический, факультет социальных и гуманитарных наук и основной, на котором обучается наибольшее число студентов (почти 2 тыс. человек), - факультет экономики, управления и права.

Как рассказала Лариса Сиволап, из 5600 студентов вуза основная масса - мариупольцы, а также жители близлежащих сел и районов. Но есть и студенты из Беларуси, Армении, Таджикистана, многих российских городов.

"Приезжают ребята, интересуются. И знаете, есть даже ситуации, когда родители приезжают сюда работать, дети навещают своих родителей, им нравится город, и они остаются", - рассказала ректор.

Студент из Беларуси Андрей рассказал, что приехал восстанавливать город.

студент из Беларуси Андрей

"Решил поехать помочь в восстановлении города, где происходило и восстановление университета им. Куинджи. Остался здесь, решил поступить и окончить его, - поделился молодой человек. - И в данный момент продолжаем восстановление города. Город меняется, растет, развивается огромными темпами. Когда я приехал сюда, здесь все было в плачевном состоянии".

По словам Андрея, белорусов прибыло очень много: кто-то приехал просто помочь, кто-то подзаработать. "В основном все едут для того, чтобы внести свой вклад, потому что это многих коснулось - не только россиян, но и белорусов, потому что мы единый народ", - считает он.

Ректор вуза поделилась планами: на территории Мариупольского университета будет возведен учебный корпус, спортивный комплекс, а также дома для сотрудников. "В будущем будет такой студенческий кампус, - надеется Лариса Сиволап. - В городе проблемно все-таки с жилым фондом. Для наших сотрудников, для наших преподавателей уже обещают построить дом".

До освобождения города в подвалах университета какое-то время базировались "азовцы". По рассказам ректора, они нашли много матрасов и бутылок от спиртного, коробки от торта.

Лариса Сиволап

"Были вэсэушники, профессиональные военные, но были "азовцы", которые действительно были наркоманами, потому что когда вэсэушники пытались сдаваться, "азовцы" их просто расстреливали. Когда убирали весь мусор из бомбоубежища, находили украинские документы (понимая, что помощи никакой не будет и нужно уходить, военные переодевались в гражданскую одежду). Были азербайджанские паспорта, польские паспорта - похоже, наемники, - вспоминает Лариса Сиволап. - И у нас в бомбоубежище было огромное количество оружия. Это были зеленые деревянные ящики с оружием, были лимонки, дымовые шашки. Когда зашли, картина была ужасная. Мертвые "азовцы" лежали, они были очень обезображены. Потом мы находили стулья, ручки которых были обмотаны скотчем, некоторые срезаны и окровавлены. Мы уже поняли, что они пытали людей на этих стульях".

студентка

"Не рассказать, что пережили люди, которые остались здесь. Кому-то удалось выехать, как нам, на несколько дней в Старый Крым. Но потом мы не смогли въехать в Мариуполь, потому что его закрыли. И я осталась в Старом Крыму, а родители и все остальные родственники в Мариуполе. Мы не могли никак не созвониться, не было никакой связи с родителями. Я жила у совершенно чужих людей", - рассказала студентка.