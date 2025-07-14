В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией, сообщает РИА Новости.

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАТО старается сделать территорию Молдовы пригодной для оперативной переброски войск альянса к российским рубежам.

"Закусившие удила натовцы усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон. Территорию Молдовы стараются сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам. С этой целью реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов. Строятся логистические хабы, крупные склады и площадки для концентрации боевой техники. Аэродромы Маркулешты и Бельцы, расположенные вблизи украинского ТВД (театра военных действий - прим. редактора), модернизируются с прицелом на возможность приема значительного количества боевой и военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.

Как заявили в СВР, руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны.

"Армию Молдовы наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - говорится в сообщении.

В СВР России отметили, что президент Молдовы Майя Санду и ее ок­ружение намерены отдать Молдову натовцам, с тем чтобы они "стерли" ее в военном конфликте с Рос­сией.

"Санду и ее окружение намерены пойти гораздо дальше, а именно - отдать Молдову натовцам, с тем чтобы они просто "стерли" ее о Россию. Видимо, людоедская слава Зеленского не дает любительнице гей-парадов и евроинтеграции покоя", - говорится в сообщении.