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Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции ведения войны
В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией, сообщает РИА Новости.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что НАТО старается сделать территорию Молдовы пригодной для оперативной переброски войск альянса к российским рубежам.
"Закусившие удила натовцы усиленно превращают некогда мирную аграрную республику в военный полигон. Территорию Молдовы стараются сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам. С этой целью реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов. Строятся логистические хабы, крупные склады и площадки для концентрации боевой техники. Аэродромы Маркулешты и Бельцы, расположенные вблизи украинского ТВД (театра военных действий - прим. редактора), модернизируются с прицелом на возможность приема значительного количества боевой и военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.
Как заявили в СВР, руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции ведения войны.
"Армию Молдовы наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - говорится в сообщении.
В СВР России отметили, что президент Молдовы Майя Санду и ее окружение намерены отдать Молдову натовцам, с тем чтобы они "стерли" ее в военном конфликте с Россией.
"Санду и ее окружение намерены пойти гораздо дальше, а именно - отдать Молдову натовцам, с тем чтобы они просто "стерли" ее о Россию. Видимо, людоедская слава Зеленского не дает любительнице гей-парадов и евроинтеграции покоя", - говорится в сообщении.
Отношения между Москвой и Кишиневом начали ухудшаться после того, как в конце 2020 года президентом республики стала Майя Санду, которая придерживается проевропейской линии. В конце 2023 года она представила новую Стратегию национальной безопасности, в которой Россия называется самой большой угрозой, а партнерство с США - ключевым аспектом нацбезопасности.