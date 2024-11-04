Штаб Харрис продолжает собирать средства даже после выборов

Утешительные средства? Штаб проигравшей на выборах в США Камалы Харрис продолжает собирать деньги спустя неделю после выборов. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как уточняют журналисты, запросы касаются денег, которые в конечном итоге должны поступить в Национальный комитет Демократической партии для оказания помощи в таких усилиях, как пересчет голосов на уровне штатов.