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Штаб Харрис продолжает собирать средства даже после выборов

Утешительные средства? Штаб проигравшей на выборах в США Камалы Харрис продолжает собирать деньги спустя неделю после выборов. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как уточняют журналисты, запросы касаются денег, которые в конечном итоге должны поступить в Национальный комитет Демократической партии для оказания помощи в таких усилиях, как пересчет голосов на уровне штатов.

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