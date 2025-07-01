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Сила единства Беларуси и России - на Форуме регионов подписаны 211 документов
Союзная интеграция Беларуси и России - пример межрегионального взаимодействия для всего мира. И как бы ни пытались те, кому невыгоден прочный союз, внести деструктивный мотив о поглощении и перетягивании зоны интересов, Союзное государство только крепчает. А понятие "суверенитет", что особенно актуально на фоне санкционного безумия, все глубже проникает в самые разные отрасли экономики.
Это подтверждают итоги форума регионов Беларуси и России. В 12-й раз одно из важнейших событий в ежегодном календаре союзной интеграции собрало воедино тех, кто заинтересован в укреплении фундамента для надежного будущего.
Нижний Новгород для проведения XII Форума регионов Беларуси и России выбран не случайно. Крупный промышленный центр, где Беларусь не только торгует и открывает дилерские центры, но еще здесь мы имеем общий союзный продукт.
Чтобы решить вопрос с перемещением в динамично развивающемся Нижнем Новгороде, в области запустили самый масштабный в России проект по модернизации городского электротранспорта. И совместное белорусско-российское предприятие здесь сыграло ключевую роль. Только вдумайтесь, только в этом году с этих цехов вышло больше сотни трамвайных вагонов.
Дважды в неделю Минск и Нижний Новгород связывают авиарейсы между городами, курсируют поезда. Каждую неделю в Беларуси в том или ином составе находится нижегородская делегация. Плотность выстроенных контактов зеркалит на товарообороте - за прошлый год плюс 11 %. Только техники белорусы в Приволжье поставили больше трех сотен единиц.
"По итогам прошлого года нами был реализован 221 трактор производства Минского тракторного завода. Это модели МТЗ-82.1. Также были реализованы три больших энергонасыщенных трактора. Это МТЗ-3522 на 356 лошадиных сил", - рассказал директор департамента продаж специализированной сельскохозяйственной техники ОАО "Луидор" Андрей Морозов.
МАЗ, Амкадор, Гомсельмаш - новинки и хедлайнеры нашего автопрома широчайше представлены на выставке достижений народного хозяйства Форума регионов Беларуси и России. Наглядно о том, что умеем в Союзном государстве. Вот так у колес диалог становится предметнее и, что называется, ближе к земле.
Суверенитет в промышленности - уже реальность. И кооперация в этой области для союза Беларуси и России одна из базовых. Вместе в той или иной мере работают более 10 тыс. предприятий. Между Минпромами по три десятка паспортов на инвестпроекты. С таким капиталом отрасль уже пришла на XII Форум регионов.
Двухдневный форум регионов в цифрах - это 800 делегатов из 80 регионов России и всех областей Беларуси, десятки диалоговых площадок в самых разных форматах и результат в 211 подписанных документов. По самым скромным оценкам, к фундаменту союзного дома на полях XII Форума регионов добавили порядка 20 млрд российских рублей.
"За последние 4 года товарооборот Брестской области с регионами Российской Федерации увеличился в 1,8 раза, экспорт - в 1,9 раза. И 5 месяцев 2025 года демонстрируем очень хорошую положительную динамику. Внешний торговый оборот вырос на 108 %, экспорт идет с опережением 111,5 %", - поделился председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
Несмотря на санкционное давление, экономическая интеграция Союзного государства набирает обороты. Для Минска Россия - основной экономический партнер. За 2024 год товарооборот нарастил на 5 %. Между двумя государствами действует 600 межрегиональных соглашений, установлено 157 побратимских связей. Если оглянуться, с чего начинали диалог, в рамках этой площадки за 11 лет подписано порядка 1 тыс. различного рода соглашений и контрактов на сумму больше 8 млрд долларов.
В маленьких шагах большой путь союзного строительства. Это не только экономические и бизнес-проекты. Тематика XII Форума регионов посвящена молодежи. Борьба за будущее уже развернулась. Как в условиях глобального шторма сохранить единую цивилизационную ДНК, общую духовность и понимание ценностей.
Пленарное заседание - главная деловая площадка форума, где участники озвучили свое видение дальнейшего союзного строительства. Гуманитарные связи весят много. От этого стержня порой зависит больше, чем от цифр, в том числе, будущее и какое место Беларусь и Россия будут занимать на геополитической карте мира. Ориентиры на большую аудиторию прозвучали в видеообращениях от глав двух государств, что только подтверждает особую роль этой диалоговой площадки для развития двухстороннего сотрудничества.
"За годы работы этот межрегиональный саммит доказал и неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность - подписаны сотни соглашений и коммерческих контрактов, общие суммы которых сопоставимы с бюджетами отдельных стран. Важно последовательно выполнять взятые на себя обязательства: расширять региональные связи, создавать новые совместные производства и обеспечивать технологический суверенитет", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Хотел бы поблагодарить всех вас за тот реальный, осязаемый вклад, который вы вносите в дальнейшее укрепление российско-белорусского стратегического партнерства, нашего Союзного государства, а также добрососедских и по-настоящему дружеских, братских уз, связывающих россиян и белорусов", - заявил Президент России Владимир Путин.
Символично, что XII Форум Нижний Новгород принял в канун Дня молодежи, став таким образом неформальной молодежной столицей Союзного государства. Они активны в парламентской и законодательной повестке, построении международных контактов. Их станет больше, и они будут еще продуктивнее. Это продиктовано дорожной картой дальнейшей интеграции, которая подписана между Советом молодежи при Совете Республики и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации. Кадровый потенциал для формирования команды будущего.
И еще одна символичная деталь. В дни проведения Форума молодежь Беларуси и России объединил уникальный проект - "Поезд Памяти". Сегодня немало тех, что пропитаны патриотизмом, но, пожалуй этот, когда школьники от Бреста до Владивостока у мемориалов и обелисков видят, какой ценой дан мир, наполнен глубочайшими эмоциями и смыслом. К чему в условиях колоссальных внешних вызовов приводит современная историческая амнезия, видно на примере ближайших соседей.
Наше гуманитарное сотрудничество уже давно воспринимается как данность для граждан Союзного государства, где отсутствуют ограничения свободы провоза, товаров и услуг, смены места жительства, трудоустройства. Обоюдно признали пенсии, имеем равные права в медицинском обеспечении и получении образования. И это только часть программы социальной адаптации для россиян и белорусов. В этом году принят модельный закон о приграничном сотрудничестве. Гомель, Могилев и Витебск говорят об эффективности.
Руководство к действию для воплощения в жизнь всего, о чем договорились на форуме - итоговый документ. Его содержание - ориентир как минимум на год. Там много деталей, которые касаются всей вертикали, двух сторон, что способны приложить силы для большего результата. А он в качестве жизни простых людей, двух народов, одного государства.
Как несмотря на внешнее давление и санкции, Союзное государство не только сохраняет, но и укрепляет свой суверенитет, смотрите в "Специальном репортаже".