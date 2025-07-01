Сила единства Беларуси и России - на Форуме регионов подписаны 211 документов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5dd90b7-3128-4a7f-a1fc-e77a8c7cb1ec/conversions/d831bcbf-e67c-4c03-a552-dc09aa5271e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5dd90b7-3128-4a7f-a1fc-e77a8c7cb1ec/conversions/d831bcbf-e67c-4c03-a552-dc09aa5271e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5dd90b7-3128-4a7f-a1fc-e77a8c7cb1ec/conversions/d831bcbf-e67c-4c03-a552-dc09aa5271e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5dd90b7-3128-4a7f-a1fc-e77a8c7cb1ec/conversions/d831bcbf-e67c-4c03-a552-dc09aa5271e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Союзная интеграция Беларуси и России - пример межрегионального взаимодействия для всего мира. И как бы ни пытались те, кому невыгоден прочный союз, внести деструктивный мотив о поглощении и перетягивании зоны интересов, Союзное государство только крепчает. А понятие "суверенитет", что особенно актуально на фоне санкционного безумия, все глубже проникает в самые разные отрасли экономики.

Это подтверждают итоги форума регионов Беларуси и России. В 12-й раз одно из важнейших событий в ежегодном календаре союзной интеграции собрало воедино тех, кто заинтересован в укреплении фундамента для надежного будущего.

Нижний Новгород для проведения XII Форума регионов Беларуси и России выбран не случайно. Крупный промышленный центр, где Беларусь не только торгует и открывает дилерские центры, но еще здесь мы имеем общий союзный продукт.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d918d243-6739-4a57-9d5c-d5d7cf92b98f/conversions/ac1159b9-4531-4629-aa13-49574c81f8b0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d918d243-6739-4a57-9d5c-d5d7cf92b98f/conversions/ac1159b9-4531-4629-aa13-49574c81f8b0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d918d243-6739-4a57-9d5c-d5d7cf92b98f/conversions/ac1159b9-4531-4629-aa13-49574c81f8b0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d918d243-6739-4a57-9d5c-d5d7cf92b98f/conversions/ac1159b9-4531-4629-aa13-49574c81f8b0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы решить вопрос с перемещением в динамично развивающемся Нижнем Новгороде, в области запустили самый масштабный в России проект по модернизации городского электротранспорта. И совместное белорусско-российское предприятие здесь сыграло ключевую роль. Только вдумайтесь, только в этом году с этих цехов вышло больше сотни трамвайных вагонов.

Дважды в неделю Минск и Нижний Новгород связывают авиарейсы между городами, курсируют поезда. Каждую неделю в Беларуси в том или ином составе находится нижегородская делегация. Плотность выстроенных контактов зеркалит на товарообороте - за прошлый год плюс 11 %. Только техники белорусы в Приволжье поставили больше трех сотен единиц.

"По итогам прошлого года нами был реализован 221 трактор производства Минского тракторного завода. Это модели МТЗ-82.1. Также были реализованы три больших энергонасыщенных трактора. Это МТЗ-3522 на 356 лошадиных сил", - рассказал директор департамента продаж специализированной сельскохозяйственной техники ОАО "Луидор" Андрей Морозов.

МАЗ, Амкадор, Гомсельмаш - новинки и хедлайнеры нашего автопрома широчайше представлены на выставке достижений народного хозяйства Форума регионов Беларуси и России. Наглядно о том, что умеем в Союзном государстве. Вот так у колес диалог становится предметнее и, что называется, ближе к земле.

Суверенитет в промышленности - уже реальность. И кооперация в этой области для союза Беларуси и России одна из базовых. Вместе в той или иной мере работают более 10 тыс. предприятий. Между Минпромами по три десятка паспортов на инвестпроекты. С таким капиталом отрасль уже пришла на XII Форум регионов.

Двухдневный форум регионов в цифрах - это 800 делегатов из 80 регионов России и всех областей Беларуси, десятки диалоговых площадок в самых разных форматах и результат в 211 подписанных документов. По самым скромным оценкам, к фундаменту союзного дома на полях XII Форума регионов добавили порядка 20 млрд российских рублей.

"За последние 4 года товарооборот Брестской области с регионами Российской Федерации увеличился в 1,8 раза, экспорт - в 1,9 раза. И 5 месяцев 2025 года демонстрируем очень хорошую положительную динамику. Внешний торговый оборот вырос на 108 %, экспорт идет с опережением 111,5 %", - поделился председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

Несмотря на санкционное давление, экономическая интеграция Союзного государства набирает обороты. Для Минска Россия - основной экономический партнер. За 2024 год товарооборот нарастил на 5 %. Между двумя государствами действует 600 межрегиональных соглашений, установлено 157 побратимских связей. Если оглянуться, с чего начинали диалог, в рамках этой площадки за 11 лет подписано порядка 1 тыс. различного рода соглашений и контрактов на сумму больше 8 млрд долларов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ea6f765-b833-441e-98ff-10fd3967e0d8/conversions/3876ba43-e83f-4132-8f0d-2152368a551f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ea6f765-b833-441e-98ff-10fd3967e0d8/conversions/3876ba43-e83f-4132-8f0d-2152368a551f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ea6f765-b833-441e-98ff-10fd3967e0d8/conversions/3876ba43-e83f-4132-8f0d-2152368a551f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4ea6f765-b833-441e-98ff-10fd3967e0d8/conversions/3876ba43-e83f-4132-8f0d-2152368a551f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В маленьких шагах большой путь союзного строительства. Это не только экономические и бизнес-проекты. Тематика XII Форума регионов посвящена молодежи. Борьба за будущее уже развернулась. Как в условиях глобального шторма сохранить единую цивилизационную ДНК, общую духовность и понимание ценностей.

Пленарное заседание - главная деловая площадка форума, где участники озвучили свое видение дальнейшего союзного строительства. Гуманитарные связи весят много. От этого стержня порой зависит больше, чем от цифр, в том числе, будущее и какое место Беларусь и Россия будут занимать на геополитической карте мира. Ориентиры на большую аудиторию прозвучали в видеообращениях от глав двух государств, что только подтверждает особую роль этой диалоговой площадки для развития двухстороннего сотрудничества.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a0413e-b1af-4582-a37e-49df9b3ef1da/conversions/ca3cad66-17b6-49fc-8e46-7b7eaa43ba4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a0413e-b1af-4582-a37e-49df9b3ef1da/conversions/ca3cad66-17b6-49fc-8e46-7b7eaa43ba4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a0413e-b1af-4582-a37e-49df9b3ef1da/conversions/ca3cad66-17b6-49fc-8e46-7b7eaa43ba4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61a0413e-b1af-4582-a37e-49df9b3ef1da/conversions/ca3cad66-17b6-49fc-8e46-7b7eaa43ba4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"За годы работы этот межрегиональный саммит доказал и неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность - подписаны сотни соглашений и коммерческих контрактов, общие суммы которых сопоставимы с бюджетами отдельных стран. Важно последовательно выполнять взятые на себя обязательства: расширять региональные связи, создавать новые совместные производства и обеспечивать технологический суверенитет", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Хотел бы поблагодарить всех вас за тот реальный, осязаемый вклад, который вы вносите в дальнейшее укрепление российско-белорусского стратегического партнерства, нашего Союзного государства, а также добрососедских и по-настоящему дружеских, братских уз, связывающих россиян и белорусов", - заявил Президент России Владимир Путин.

Символично, что XII Форум Нижний Новгород принял в канун Дня молодежи, став таким образом неформальной молодежной столицей Союзного государства. Они активны в парламентской и законодательной повестке, построении международных контактов. Их станет больше, и они будут еще продуктивнее. Это продиктовано дорожной картой дальнейшей интеграции, которая подписана между Советом молодежи при Совете Республики и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации. Кадровый потенциал для формирования команды будущего.

И еще одна символичная деталь. В дни проведения Форума молодежь Беларуси и России объединил уникальный проект - "Поезд Памяти". Сегодня немало тех, что пропитаны патриотизмом, но, пожалуй этот, когда школьники от Бреста до Владивостока у мемориалов и обелисков видят, какой ценой дан мир, наполнен глубочайшими эмоциями и смыслом. К чему в условиях колоссальных внешних вызовов приводит современная историческая амнезия, видно на примере ближайших соседей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8be6bf-6981-459a-9fa3-52705a78e241/conversions/0d2db489-d121-4a3b-94f9-c5608d4140ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8be6bf-6981-459a-9fa3-52705a78e241/conversions/0d2db489-d121-4a3b-94f9-c5608d4140ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8be6bf-6981-459a-9fa3-52705a78e241/conversions/0d2db489-d121-4a3b-94f9-c5608d4140ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8be6bf-6981-459a-9fa3-52705a78e241/conversions/0d2db489-d121-4a3b-94f9-c5608d4140ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наше гуманитарное сотрудничество уже давно воспринимается как данность для граждан Союзного государства, где отсутствуют ограничения свободы провоза, товаров и услуг, смены места жительства, трудоустройства. Обоюдно признали пенсии, имеем равные права в медицинском обеспечении и получении образования. И это только часть программы социальной адаптации для россиян и белорусов. В этом году принят модельный закон о приграничном сотрудничестве. Гомель, Могилев и Витебск говорят об эффективности.

Руководство к действию для воплощения в жизнь всего, о чем договорились на форуме - итоговый документ. Его содержание - ориентир как минимум на год. Там много деталей, которые касаются всей вертикали, двух сторон, что способны приложить силы для большего результата. А он в качестве жизни простых людей, двух народов, одного государства.