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Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву БПЛА
Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку еще двух БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.
"ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Накануне, за девять минут до полуночи, мэр столицы также сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. После полуночи сбито 19 БПЛА, летевших на столицу.