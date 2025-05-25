Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву БПЛА

Изображение

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку еще двух БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

"ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Накануне, за девять минут до полуночи, мэр столицы также сообщил об уничтожении двух беспилотников, летевших на Москву. После полуночи сбито 19 БПЛА, летевших на столицу.