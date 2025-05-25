Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву БПЛА

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Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку еще двух БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

"ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.