СК России: все находившиеся на борту самолета Ан-24 пассажиры погибли

Спасатели работают на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Все люди, находившиеся на борту, погибли. СК России рассматривает все версии причин трагедии - от технической неисправности до человеческого фактора.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнование Президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.

24 июля стало роковым для тех, кто находился на борту Ан-24. Утро началось с тревожных новостей - в Амурской области на связь не вышел самолет. Все, что известно, борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында и уже готовился к посадке. Самолет не смог приземлиться с первого раза, ушел на второй круг и исчез. Воздушное судно с почти полусотней живых людей полностью пропало с радаров. Сигнал бедствия не подавался, а аварийный маяк не срабатывал.

Начальник Главного управления МЧС России Игорь Смирновпо Амурской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71a4ed89-2af9-4bac-ad82-2560e620fec2/conversions/40019c80-9747-4d4f-a1da-93a727229ecb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71a4ed89-2af9-4bac-ad82-2560e620fec2/conversions/40019c80-9747-4d4f-a1da-93a727229ecb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71a4ed89-2af9-4bac-ad82-2560e620fec2/conversions/40019c80-9747-4d4f-a1da-93a727229ecb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71a4ed89-2af9-4bac-ad82-2560e620fec2/conversions/40019c80-9747-4d4f-a1da-93a727229ecb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Смирнов, начальник Главного управления МЧС России по Амурской области:

"24 июля в Главное управление МЧС России по Амурской области поступила информация о том, что в нескольких километрах от аэропорта города Тында пропал с экранов и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24. Предварительно на борту находились 48 человек. При проведении авиаразведки вертолетом Ми-8 в труднодоступной местности на склоне горы обнаружен фюзеляж самолета".

Развернулась поисковая операция. В зону предполагаемого крушения направилась мобильная поисковая группа, наготове два борта с медицинскими бригадами. К работе подключились психологи МЧС для мобилизации всех сил и средств. В Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Родственники тех, кто был на борту, и неравнодушные местные жители направились к месту крушения своими силами. На квадроциклах и личных авто они начали прочесывать местность на зло заголовкам "погибли все пассажиры".

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:

"Точно знаем, что летный состав, технический персонал и бортпроводники проживали в Иркутской области, то есть это иркутяне. В рамках этого нам нужно сегодня по линии Министерства социального развития встретиться с родственниками, провести весь комплекс тех мероприятий, который идет в случае гибели".