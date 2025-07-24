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СК России: все находившиеся на борту самолета Ан-24 пассажиры погибли
Спасатели работают на месте крушения самолета Ан-24 в Амурской области. Все люди, находившиеся на борту, погибли. СК России рассматривает все версии причин трагедии - от технической неисправности до человеческого фактора.
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнование Президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.
24 июля стало роковым для тех, кто находился на борту Ан-24. Утро началось с тревожных новостей - в Амурской области на связь не вышел самолет. Все, что известно, борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында и уже готовился к посадке. Самолет не смог приземлиться с первого раза, ушел на второй круг и исчез. Воздушное судно с почти полусотней живых людей полностью пропало с радаров. Сигнал бедствия не подавался, а аварийный маяк не срабатывал.
Игорь Смирнов, начальник Главного управления МЧС России по Амурской области:
"24 июля в Главное управление МЧС России по Амурской области поступила информация о том, что в нескольких километрах от аэропорта города Тында пропал с экранов и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24. Предварительно на борту находились 48 человек. При проведении авиаразведки вертолетом Ми-8 в труднодоступной местности на склоне горы обнаружен фюзеляж самолета".
Развернулась поисковая операция. В зону предполагаемого крушения направилась мобильная поисковая группа, наготове два борта с медицинскими бригадами. К работе подключились психологи МЧС для мобилизации всех сил и средств. В Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
Родственники тех, кто был на борту, и неравнодушные местные жители направились к месту крушения своими силами. На квадроциклах и личных авто они начали прочесывать местность на зло заголовкам "погибли все пассажиры".
Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:
"Точно знаем, что летный состав, технический персонал и бортпроводники проживали в Иркутской области, то есть это иркутяне. В рамках этого нам нужно сегодня по линии Министерства социального развития встретиться с родственниками, провести весь комплекс тех мероприятий, который идет в случае гибели".
Поиски проходят в сложных условиях тайги. Область трагедии находится в труднодоступной местности, дорог к ней нет, пришлось прорубать просеку. По данным МЧС России, буквально час назад спасателям, наконец, удалось добраться до места крушения пассажирского Ан-24 в тайге Амурской области. Следственный комитет России сообщил, все находившиеся на борту самолета погибли.