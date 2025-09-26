Глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел дать убежище и наградить орденом украинца Владимира Журавлева. Того самого, которого Германия подозревает в причастности к подрыву "Северных потоков". Об этом сообщает газета Rzeczpospolita. Утверждается, что Варшава не считает вину украинца доказанной.

С момента крупнейшей атаки прошло 3 года. Расследовать теракт в Европе не спешат. Москва неоднократно предлагала свою помощь в расследовании, но сотрудничать с Россией Германия демонстративно отказалась. Немецкие власти никого так и не привлекли к ответственности. В бундестаге назвали это вопиющим

Штеффен Котре, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"Что было бы, если бы "Северный поток" был американским? Американцы с помощью "морских котиков" забрали бы украинского президента из Киева и отправили бы в Гуантанамо на допрос. А что происходит в Германии? Коллеги Мирш и Шпан едут в Киев и щедро раздают немецкие налоговые".