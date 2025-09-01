СМИ: США хотят построить "Ближневосточную Ривьеру" на руинах Газы

Война еще не закончена, а Штаты уже фантазируют, что дальше. Как пишет Washington Post, США рассматривают план послевоенного восстановления и развития сектора Газа.



Вашингтон возьмет под опеку анклав минимум на десятилетие, пока он не превратится в "блестящий туристический курорт" и высокотехнологичный центр. Проект предусматривает временное переселение всего населения.



Владельцам земли будет предложен цифровой токен в обмен на право перестройки своей собственности. Также каждому палестинцу, решившему уехать, будет выплачено 5 тысяч долларов наличными и предоставлены субсидии на покрытие аренды и годовое питание.