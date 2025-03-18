СМИ: США надеются добиться соглашения о прекращении огня в Украине к 20 апреля

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и уточнил, что ей должны предшествовать непростые технические переговоры.

Уже 24 марта российские переговорщики отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс. Делегацию возглавят сенатор России Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.

Как сообщает Bloomberg, Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии. Как уточняют сотрудники агентства, США надеются добиться соглашения о прекращении огня в Украине к 20 апреля, однако признают, что сроки могут сдвинуться.