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СМИ: США надеются добиться соглашения о прекращении огня в Украине к 20 апреля
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа должна быть тщательно подготовлена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и уточнил, что ей должны предшествовать непростые технические переговоры.
Уже 24 марта российские переговорщики отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс. Делегацию возглавят сенатор России Григорий Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.
Как сообщает Bloomberg, Белый дом пока не согласился на ограничения поставок оружия Киеву в рамках работы над соглашением о перемирии. Как уточняют сотрудники агентства, США надеются добиться соглашения о прекращении огня в Украине к 20 апреля, однако признают, что сроки могут сдвинуться.
Ранее корреспондент телекомпании CBS News сообщила, что техническая команда США намерена провести встречу с представителями Украины уже 23 марта, за день до запланированных консультаций с Россией. К новому этапу переговорного процесса Вашингтон увеличил свои требования к Украине в рамках сделки по ресурсам, включив в нее "потенциальный переход" украинских АЭС под свой контроль.