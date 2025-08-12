3.72 BYN
СМИ: Зеленский готов пойти на территориальные уступки
Автор:Редакция news.by
Выступление американского лидера Дональда Трампа с критикой в адрес Зеленского не прошло даром. Как сообщает Daily Telegraph, Зеленский заявил, что уже готов уступить территории, находящиеся под контролем России (Донбасс, Запорожская и Херсонская области, а также Крым могут стать предметом обсуждения).
В обмен на отказ от земель Киев рассчитывает получить "надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО".
В свою очередь глава Пентагона отмечал, что любой мирный договор по Украине потребует компромиссов от обеих стран, включая обмен территориями и уступки. По его словам, ни одна сторона не останется полностью довольна результатом.