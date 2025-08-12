СМИ: Зеленский готов пойти на территориальные уступки

Выступление американского лидера Дональда Трампа с критикой в адрес Зеленского не прошло даром. Как сообщает Daily Telegraph, Зеленский заявил, что уже готов уступить территории, находящиеся под контролем России (Донбасс, Запорожская и Херсонская области, а также Крым могут стать предметом обсуждения).

В обмен на отказ от земель Киев рассчитывает получить "надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО".